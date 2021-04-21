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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Patates depoları boşaldıkça üreticinin yüzü gülüyor

Patates depoları boşaldıkça üreticinin yüzü gülüyor

Patates deposundan görüntü

Karahisar 

-Patatesin taşınmasından görüntü
-Ömer Tunçay röp.
-Patatesi taşıyan işçiler ile röp.

( AFYON KARAHİSAR - ÖZEL)- Türkiye’nin önemli patates üretim merkezlerinden Şuhut’ta patates depoları boşalmaya başladı- Çiftçilerin ellerindeki patatesi alan devlet kilogram başına 85 kuruş ödeme yapacak AFYON KARAHİSAR

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticiden alımı yapılan patates ve soğan, Türkiye’de patates üretiminde önemli bir yere sahip olan Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki üreticilerin yüzünü güldürdü. Üreticinin elindeki patates ve soğanlar Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınmaya başlandı. Uygulamanın en çok yüzünü güldürdüğü kesim ise üreticiler oldu. Türkiye’nin patates ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Şuhut ilçesinde uygulamadan dolayı depolara boşalmaya başlarken, tır ve kamyonlara yüklenen patatesle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yollanmaya başlandı. “Vergiler kesildikten sonra çiftçiye kilogram başına yaklaşık 83 kuruş ödeme yapılacak” Şuhut Ziraat Odası Başkanı Ömer Tunçay, çiftçilerin ellerinde kalan patates ve soğanın satılması aynı zamanda ihtiyaç sahiplerinin de ihtiyaçlarının karşılanması noktasında olumlu bir adım olduğunu kaydetti.
Tunçay, “Biz bu olayı ciddi ve güzel bir adım olarak görüyoruz. Devlet kilogramı 85 kuruştan alım yapılacağını duyurdu. Ancak vergiler kesildikten sonra çiftçiye kilogram başına yaklaşık 83 kuruş ödeme yapılacak. Biz ziraat odası olarak çiftçilerimizin emrinde, destekçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
(GC-Y)
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