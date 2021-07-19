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Pandemiden çıkan berberlere bayram ilaç oldu
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Pandemiden çıkan berberlere bayram ilaç oldu

Pandemiden çıkan berberlere bayram ilaç oldu

Bayan kuaförlerindeki yoğunluktan görüntü

Arefe Günü Efes Normalleşme 

-Bayan kuaförü ile röp
-Berberlerdeki yoğunluktan görüntü
-Berber ile röp.
-Genel ve detay

( DÜZCE -ÖZEL)- Berber ve Kuaförlerde arefe günü bereketi DÜZCE

– Pandemi döneminde uzun süre kapalı olan berber ve kuaförler, Kurban Bayramının gelmesiyle işleri artınca rahat nefes aldı. Müşterilerinin bol olduğunu belirten berber ve kuaförler, uzun süre çalıştıklarını dile getirerek şükrettiklerini söylediler.Korona virüs ile mücadele kapsamında çok uzun süre kapalı kalan berber ve kuaförler normalleşme süreci ile birlikte gelen Kurban Bayramının yoğunluğunu yaşıyor. Kurban Bayramına 1 gün kala yoğun çalışan berber ve kuaförler gelen müşterilerinin taleplerini karşılamaya çalışıyor. Sabahın erken saatlerinde müşteri kabul etmeye başlayan berber ve kuaförler, pandemi kuralları çerçevesinde müşteri kabul ederken, müşterilerine de yine pandemi önlemleri alarak tıraş ve bakımlarını yapıyorlar.Düzceli berber ve kuaförler; pandemi döneminde uzun süre kapalı kaldıktan sonra Kurban Bayramının kendilerine ilaç gibi geldiğini belirterek, sabahlara kadar çalıştıklarını söylediler. Arefe günü diğer günlere göre daha çok çalıştıklarını belirten kuaför ve berberler, durumdan mutlu olduklarını da dile getirdiler.
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