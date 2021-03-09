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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Pandemide Çin’in konteyner hamlesi, lojistik sektörünü zora soktu

Pandemide Çin’in konteyner hamlesi, lojistik sektörünü zora soktu

İşyeri çalışanları

Strateji Dolar İhracat İsrail İhracatçılar 

-Firma sahibi ile röp.

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Çin’in boş konteynerlerıi toplayarak ülkeler arasında stratejik güç olarak kullanmaya başlaması sonrası Türk firmalar hem maliyetlerin arttığını hem de lojistik süreçlerin aksadığını belirterek tepki gösterdi. Pandemi sürecini diğer ülkelere nazaran erken sonuçlandıran Çin, boş konteynerlerin stratejik güç olarak kullanmaya başladı.
Türk lojistik sektörü temsilcileri, Çin’in boş konteynerleri topladığını, ABD’nin ise ülkesinden mal almayan firmalara konteyner göndermediğini dile getirdi. Dr. Önder Türker, maliyet ve sürecin uzamasına dikkat çekerek ihracat yapmanın giderek zorlaştığına vurgu yaparken, firmaların artan maliyetler sonrası bu durumu vatandaşlara da yansıtmak zorunda kaldığını belirtti.
“Çin, tüm limanlardan boş konteyner topluyor” Pandemi süreciyle birlikte Çin’in boş konteyner alımlarına ilişkin konuşan Dr. Önder Türker, “Şu anda dünya üzerinde su üzerinde devam eden bir ticaret savaşı sürüyor. Özellikle Çin ve ABD arasında gelişen bu ticaret savaşı pandemiyle birlikte ciddi oranda etkilendi. Pandemi sürecinden ilk çıkan ülke Çin oldu. Bütün dünya üretimi durdurmuşken Çin çok hızlı bir üretim sürecine girdi. Çin dünya üzerindeki tüm limanlardan boş konteyner toplamaya başladı.
Sonuç olarak birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’deki ihracatçılarda oldukça fazla etkileniyor. İhracatçı şu an malını gönderecek konteyner bulamıyor. Çin’den Türkiye’ye konteyner çekmek istese normalde iki bin dolar olması gereken rakamlar şu anda dokuz bin dolar civarında seyrediyor. Bu durumdan en fazla etkilenenlerde vatandaşlarımız oluyor. Bu durumun önüne geçmemiz lazım. ABD bu durum için bazı tedbirler aldı. Şu an ABD’deki herhangi bir limana gittiğinizde boş konteyner almanıza izin vermiyor. İsrail ve Yunanistan ise sadece 50 konteyner almanıza izin veriyor. Bizler de Türkiye olarak şu an için Yunanistan ve Mısır üzerinden konteyner çekiyoruz ve şu an için limanlarımızda ciddi bir boş konteyner sorunu var” diye konuştu.
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