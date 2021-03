Pandemi sürecinde evdeki hesap çarşıya uymadı

-Sebze ve meyvelerden detay

( SAKARYA -ÖZEL)- Alım gücünün düşmesi pazarcı esnafını zorluyor- Satışlar düşünce gelirler maliyeti karşılayamıyor- Esnaf Yusuf Onbaşıoğlu: “Satın alma gücü her geçen gün düşüyor gibi” SAKARYA



- İşsizlik ve pandemi sebebiyle vatandaşların alım gücü düştü. Çok yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya’da ise pazar alış verişlerine giden vatandaşlar, kiloyla aldıkları ürünleri tane hesabı almaya başlayınca pazarcı esnafı da zor durumda kaldı. Yaklaşık 1 yıldır süren pandemi ve buna bağlı olarak işsizlik vatandaşları zor durumda bıraktı. Maddi sıkıntılardan dolayı alım gücü düşünce kiloyla alınan ürünler tane hesabıyla alınmaya başlandı. Sakarya’nın merkez ilçesi Adapazarı’nda bulunan Katlı Pazar alanında herkes gibi pazarcı esnafı da bu durumda mağdur kaldı. Çok yüksek riskli kategoride yer alan kentte, pazarcı esnafı, satışların giderek düştüğünü ve gelirlerinin maliyetleri karşılayamadığını dile getirdi. Pandemi sebebiyle ekonomik krizin olduğunu kaydeden esnaflar, sabah açtıkları tezgahlarını akşam zarar ederek kapattıklarını ve alım gücü düşen bazı vatandaşların pazarda en ucuz ürünleri bulma telaşında olduklarını belirtti.

Vatandaşı etkileyen durum doğrudan bizi de etkiliyor Alım gücü düşen vatandaşların pazarcı esnafını da etkilediğini belirten esnaf Mustafa Kıran, “Vatandaşın pazarda alım gücü baya bir zayıfladı. Kış şartları ve masrafların fazla olması vatandaşı oldukça zorluyor. Vatandaşı etkileyen durum doğrudan bizi de etkiliyor. Çünkü mal satmakta zorlanıyoruz, doğalgaz, elektrik, telefon masrafları vatandaşı çok etkiliyor. Bu durumda bizim işlerinde ağırlaşması bizi baya bir tedirgin ediyor. Tabi bunda hastalığın da etkisi var ama ne kadar olsa da etkileniyoruz. Şu an fiyatları yüksek olan patlıcan, biber gibi ürünler bunlar o kadar önemli değil şu zamanda önemli olan patates, soğan, ıspanak, pırasa yükselmesin. Pandemide illaki vatandaşlar evlerden çıkmakta zorlanıyor, çalışamıyor ve kapalı olan bir çok dükkan var lokantalar, kahvehaneler gibi. Bu türde mağdur olan vatandaşların alış veriş yapma durumu hiç yok desem yeri olur. Bu durumda alınan yardımlar da en fazla 2-3 ay kurtarıyor, Allah onların yardımcısı olsun. Kısıtlamalara herkesin uymasını tavsiye ediyorum. Çünkü başka türlü bu hastalıktan kurtulamayız” dedi.

Gelir seviyesi düştü, borçluluk arttı Alış verişlerde zorlanmalar olduğuna değinen esnaf Yusuf Onbaşıoğlu, “Fiyatlar aşırı derecede yüksek yani sebze, meyve fiyatları uçmuş durumda bir adet marul 5 lira yani yaprağı 50 kuruşa geliyor böyle korkunç bir durum olmaz. Satın alma gücü her geçen gün düşüyor gibi. Kendi adıma söyleyeyim Katlı Pazar yerindeki müşteri kitlesi, daha çok asgari ücretle geçinen ve emekli olmuş kesim. Bu kesiminde gelir seviyesi ortada bu sebeple alış verişlerde doğal olarak zorlanmalar oluyor. Pandemi döneminde iş yapan birde iş yapmayan kesim var, lokantalar gibi gıda sektörüyle ilgilenenlere kısıtlama geldi. Esnaf kesiminin yoğun olduğu Sakarya’da bu tür kısıtlamalar olduğu için insanların gelir seviyesi düştü, borçluluk arttı“ diye konuştu.





