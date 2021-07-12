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Pandemi sonrası alınan tedbirler ile yolcuların hava yoluna olan güveni arttı
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Pandemi sonrası alınan tedbirler ile yolcuların hava yoluna olan güveni arttı

Pandemi sonrası alınan tedbirler ile yolcuların hava yoluna olan güveni arttı

Havalimanı detayları

Tedbirler Yurt Dışı Uluslararası 

-Yolcu detayları
-(Arşiv)

( BALIKESİR -ÖZEL)- Koca Seyit yılın ilk altı ayında yolcu sayısı yüzde 61 arttı- Koca Seyit turizmde Kuzey Ege’nin dünyaya açılan kapısı olmaya devam ediyor BALIKESİR

- Turizm merkezlerinden Kuzey Ege’nin dünyaya açılan kapısı Balıkesir Koca Seyit Havalimanı yolcu sayısındaki yüzde 61’lik oran ile dikkatleri üzerine çekiyor. 2021 yılının ilk yarısında 70 bin yolcu Kuzey Ege’ye gelmek için bu havalimanını tercih etti. Pandemi ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından hava yolu tercih edilen seyahatler arasında yer aldı. Pandemi nedeniyle olumsuz etkilenen hava yolu taşımacılığı pandemi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında tekrar canlanmaya başladı.
Kuzey Ege’nin dünyaya açılan uluslararası Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Kovid 19 pandemisinin çıktığı 2020 yılının ilk altı ayında 43 bin 693 iç ve dış hat yolcusuna hizmet verirken alınan tedbirler sektörde olumlu yönde ilerlemeye neden oldu. 2021 yılının ilk altı ayında Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanında iç hatlarda 70 bin 398, dış hatlarda ise 9 kişiye hizmet verildi.
Toplamda 70 bin 407 yolcuya hizmet verildi.
Toplam yolcu sayısında geçen yılın ilk altı aylık verilerine gören yüzde 61 yolcu sayısını artıran Koca Seyit Havalimanı, rotasını Kuzey Ege’ye çevirenlerin güvenli seyahat tercihleri arasında yer alıyor. 2020 yılının ilk altı ayında bu havalimanına 329 ticari uçuş gerçekleştirilirken 2021 yılının ilk altı aylık verilerine göre 585 ticari uçuş gerçekleştirildiği ve önümüzdeki günlerde imkanlar doğrultusunda direk yurt dışı uçuşların gerçekleştirileceği öğrenildi. (EME-MŞ)
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