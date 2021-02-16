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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Pandemi konut satışlarını da etkiledi

- Pandemi konut satışlarını da etkiledi

DETAY

Hafta Sonu Koronavirüs Doğan Öz Konut Satışları Konut Fiyatları 

-GENEL
-RÖPORTAJ

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Konut satışları Ocak ayında yıllık bazda yüzde 37,9 düştü. Sektör temsilcileri düşüşün sebebi olarak koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kısıtlama kararları ve kredi faizlerinin psikolojik sınır olan yüzde 1 üzerinde bulunması gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre konut satışlarının Ocak ayında yıllık bazda yüzde 37,9 azaldığı açıklanmıştı. Aynı zamanda ipotekli konut satışları da geçen yılın ocak ayına göre yüzde 74,6 azalış gösterdi. Sektör temsilcileri, bu düşüşün konut kredi faizlerindeki artış ve koronavirüs kısıtlamalarından kaynaklandığını söylüyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan özellikle ipotekli konut satışlarındaki düşüşün nedeninin konut kredilerindeki faizlerin artmasından dolayı olduğunu ifade etti.
Konut kredi faizlerinin psikolojik sınırının 1 ve altı olduğunu vurgulayan Akdoğan, ‘Pandemi etkileri ve kısıtlamalar konut satışlarını olumsuz etkiledi. Emlak işletmeleri hafta sonu faaliyetlerini yapamıyor, vatandaşlar da kısıtlamadan dolayı konut alım işleriyle ilgilenemiyor. Bu düşüşte en önemli faktör ise konut kredilerindeki faiz oranları. Konut kredisi faizlerinde psikolojik sınır 1 ve altı. Kredi faiz oranları 1’in üstüne çıktığında satışlarda ciddi bir durağanlık görülüyor. 1 ve altına düştüğünde piyasalarda hareketlenme olduğunu gözlemliyoruz’’ açıklamalarında bulundu. Konut alırken doğru zamanı seçmenin önemli olduğunu da belirten Akdoğan, ‘’ Konut alırken doğru zamanı seçmek doğru kriterleri uygulamak gerekiyor. Alacağınız konutun konumunu doğru seçmeliyiz, konutun bulunduğu bölgeye uygun bir proje olup olmadığına bakmalıyız. Amaç yatırımsa konutun kendi fiyatını kaç senede amorte ettiğine bakmalıyız. Yatırım olarak düşünecek olursak pandemi döneminde döviz ve altında ciddi dalgalanmalar ve düşüşler görüldü, konut fiyatlarında ise böyle bir dalgalanma olmadı. Yatırım için konut alırken doğru kriterlere uygun seçimler yapıldığında zarar edilmeyeceğini düşünüyorum’’ sözlerini ifade etti.
(MRT-ACÖ-E)
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