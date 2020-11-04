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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Palamut gitti, vatandaş hamsi için kuyruğa girdi

Palamut gitti, vatandaş hamsi için kuyruğa girdi

Hamsiden detay

Kalaba Alabalık Alamut Irak 

-Balık tezgahlarındaki yoğunluktan ve vatandaşlardan detay
-Diğer balık türlerinden detay
-Balıkçıların naraları
-Balıkçılar ile röportaj
-Detay

( SAMSUN )- Kapış kapış giden hamsinin kilosu 20 TL’den satılıyor SAMSUN

- Karadeniz'de 2 ay boyunca bolca avlanan palamut bugün itibarıyla yerini hamsiye bırakırken, vatandaşlar kilosu 20 TL’den satılan hamsiyi almak için kalabalık oluşturdu. Fiyatıyla vatandaşın, bolluğuyla da balıkçının yüzünü güldüren palamut Karadeniz’i terk etti. Samsun’da palamudun tezgahlardaki yerini hamsi aldı. Kilosu 20 TL’den satılan hamsiyi almak için vatandaşlar kuyruğa girdi. Palamudun tezgahlardaki yerini kaybetmesi sonrası vatandaşların hamsi kuyruğuna girdiğini ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, “2 ay çok yoğun şekilde palamut sattık. Şu anda da bol bol hamsi satıyoruz. Bugüne kadar bu kadar bol hamsi çıkmıyordu. Bugün hamsi patladı. Büyük bir yoğunluk var. Vatandaşlar palamudu yedi, doydu şimdi ise sıra hamside. Efsane hamsi geri geldi. Hamsinin kilosu 20, mezgit kilo 20, istavrit 15, barbun 10, somon, alabalık, çipura ve levreğin kilosu ise 30 TL’den satılıyor” dedi.
Hamsinin kapış kapış gittiğini belirten balık satıcısı Onurcan Köse ise, “Palamut bugün tamamen ‘elveda’ dedi.
Her gün 100 kasa palamut satıyorduk. Sıra şimdi hamsiye geldi. Bugün çok güzel hamsi geldi. Kilosu 20 TL’den kapış kapış gidiyor. Vatandaş hamsiden memnun kaldı ve bol bol alıyor. Sabah yağmur yağmasına rağmen hava güzel. Hamsiye çok büyük rağbet var. Elimizde yeterli sayıda hamsi yok. Akşam olmadan hamsilerimiz biter” diye konuştu.

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