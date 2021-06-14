Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Özel sektörü bırakıp mantar bırakıp tesis kurdu: Siparişlere yetişemiyor

Özel sektörü bırakıp mantar bırakıp tesis kurdu: Siparişlere yetişemiyor

Mantar tesisi

Kültür Mantarı İş Kadını Özel Sektör Bankacılık Otomotiv Sektörü 

-Üretimi devam eden mantarlar
-Mantarların toplanması
-Mantar üreticisi Ümran Akça ile röportaj
-Genel detay görüntüler

( ORDU -ÖZEL)- Ordu’da, 11 yıl boyunca özel sektörde çalıştıktan sonra aldığı destek ile kültür mantarı üretim tesisi kuran Ümran Akça, kendi işinin patronu oldu ORDU

- Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 11 boyunca bankacılık ve otomotiv gibi özel sektörde çalıştıktan sonra üretim yapmak isteyen Ümran Akça, hibe desteği ile kurduğu mantar tesisinde siparişlere yetişemiyor. Kendi işinin patronu olan iş kadını, taleplere ise yetişemediklerini belirtiyor. Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Ümran Akça, farklı illerde yaklaşık 11 yıl boyunca banka, otomotiv gibi özel sektörlerde çalıştı. Özel sektörde çalıştığı esnada da hayalinde üretim yapma isteği bulunan Akça, hayalini kurduğu tarımsal faaliyetleri hayata geçirmek istedi. İlçe Tarım Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler sonrası mantar üretimine karar veren Akça, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan yüzde 55 hibe desteği aldı. Tesisin kurulumundan sonra yapılan ilk iki hasatta 4 ton ürün elde etti. Kendi işinin patronu olan Ümran Akça, siparişlere yetişemediklerini belirtiyor. “11 yıl boyunca özel sektörde çalıştım, hayalim üretim yapmaktı” Mantarların, bebek gibi bakım istediğini ancak işini sevdiği için keyif alarak yaptığını belirten Ümran Akça, üretime başlamaktan dolayı memnun olduğunu ve üretim hayalini gerçekleştirdiğini belirtti.
Akça, “Biz, Ramazan ayında başladık ve talep beklediğimizin çok üzerinde. Şuan yetişemediğimiz için ikinci odamızı da faaliyete geçiriyoruz. Mantarlar bebek gibi bakım istiyor. Çok fazla ilgi istiyor ama severek yapılınca bu sizi yormuyor. Daha kolay bir üretim de olabilirdi ama mantarı bembeyaz toplarken o zorlukları unutuyorsunuz. Yaklaşık 3 yıl banka sektörü ve sonrasında da 8 yıl boyunca otomotiv sektöründe çalıştım. Ama hep kendi işimi kurup üretim yapmak istedim. Çok şükür Rabbim de önüme böyle bir fırsat çıkardı ve böylelikle hem üretime, hem de kendi işime geçmiş oldum” dedi.
Akça, ilk iki hasatta şimdiye kadar yaklaşık 4 ton mantar hasadı yapıldığını belirterek, toptan şekilde satış yaptıklarını ve İstanbul, Trabzon, Adana, Osmaniye, Giresun ve Samsun’a da mantar gönderimi sağladıklarını kaydetti.

İlgili Foto Galeriler
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
İkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisiİkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisi
Türkiyenin Yerli Otomobili TanıtıldıTürkiyenin Yerli Otomobili Tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili KullandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili Kullandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement