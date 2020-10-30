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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Özel sektör yaş çay alımlarını sürdürüyor

Özel sektör yaş çay alımlarını sürdürüyor

Çay satanlardan detaylar

( RİZE )- Özel sektör çay taban fiyatının üstüne çıkarak çay alımı yapıyor RİZE

Sürgün Özel Sektör Yağan Çay Alımı Irak 


- ÇAYKUR’un yaş çay alım sezonunu sonlandırmasına rağmen özel sektör çay alımları devam ediyor.Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir özel sektör firması yaş çay taban fiyatı 3 lira 27 kuruş olmasına rağmen çayın kilogramını 3 lira 50 kuruştan alıyor. Fiyatı gören müstahsiller topladıkları çayı geç saatlere kadar olmasına rağmen satmak için mücadele veriyor.Firma yetkilisi Mustafa Aytemiz, kar yağana kadar alımları sürdüreceklerini dile getirerek “Şu an 4. sürgün çayını alıyoruz. Günlük ortalama 100 ton çay alıyoruz. Vatandaşlarımız ne zaman son verirse o zaman çay almayı bırakacağız. Yani kar yağana kadar çay almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Fiyattan memnuniyetini dile getiren müstahsiller ise, kampanyanın başında 3 lira 27 kuşun altında çay alan özel sektörün şimdi 3 lira 50 kuruştan alım yapmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.
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