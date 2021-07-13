Otogarda yoğunluk başladı, erken rezervasyon öneriliyor

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( İSTANBUL -EK) İSTANBUL



- Kurban Bayramı’na sayılı günler kala 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk başladı.

Otogarda talebin artmasıyla bilet fiyatlarının da arttığı gözlendi.Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlenmesinin ardından tatile çıkacaklar hazırlıklara başladı.

Tatilcilerin harekete geçmesiyle otogarlarda yoğunluk oluştu. Pandemi kısıtlamalarının kalkmasının ardından otogarlarda otobüslerin tam kapasiteyle çalışmaya başladığı gözlendi. Otobüs firmaları yetkilileri biletlerin tamamına yakının satıldığını söylerken yolculara erken rezervasyon yapmalarını öneriyor. Tatile çıkacak vatandaşlar ise bilet fiyatlarının pahalılığından yakınıyor.Yoğunlukla ilgili olarak otobüs firması yetkilisi Nihat İşleyen, ‘’Bu sene pandemi dolayısıyla otobüslerimiz uzun bir süre yüzde 50 kapasiteyle çalıştı. 1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların kalkmasıyla bir hareketlilik oluştu. Kısıtlamalar esnetildi ama hes kodu, maske, mesafe gibi tedbirler devam ediyor, biz de bu kurallara dikkat ediyoruz. Şuan otobüslerde yerlerimiz dolmak üzere, erken rezervasyon yapılmasını öneriyoruz. Vatandaşlar özellikle bayramlarda biletlerini erkenden alsınlar’’ dedi.

Bilet fiyatlarından yakınan Musa Hizol isimli vatandaş ise "Bayram tatili için 9 günlüğüne Mardin’e ailemin yanına gidiyorum. Bilet bulmakta zorlandık. İlk olarak uçak bileti bakmıştım bulamadığım için otobüs biletini tercih ettim. Otobüslerde de yoğunluk başlamış bu nedenle Gaziantep’ten aktarmalı olarak Mardin’e gideceğim. Yola çıkacakların erkenden biletlerini almalarını öneriyorum. Bayram öncesi yoğunluktan dolayı da fiyatları yükseldiğini gördüm. Uçak biletiyle otobüs bileti fiyatları arasında çok fark kalmamış" diye konuştu.

Emirhan Tokmak isimli yolcu da ‘’Bayram tatili nedeniyle 10 günlüğüne Ankara’ya gidiyorum. Bilet fiyatlarından dolayı cebim yandı. Bayrama az kaldı bilet bulamama sıkıntısı yaşanabilir. Ayrıca sorun yaşamadan ucuza bilet bulabilmek için erkenden bilet alınması gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.

