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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Otogarda bayram yoğunluğu başladı

Otogarda bayram yoğunluğu başladı

Otogardan detay

Gard Tedbirler Otobüs Firması Irak Trol 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluğun başladığı gözlendi. Bilet fiyatları ise yoğunlukla birlikte yükseldi. Kurban Bayramı’na az bir zaman kala otogarlarda yoğunluk başladı.
Pandemi dolayısıyla tedbirler kapsamında faaliyetlerine devam eden otobüs firmalarının yoğunluktan memnun olduğu gözlendi. Tedbirler dolayısıyla otobüslerde koltukların bir kısmının boş bırakılması ise bilet fiyatlarının artmasına neden oldu. Vatandaşlar bilet fiyatının yüksek olmasından yakınırken otobüs firmaları ise tedbirler ve otobüs giderlerinin bilet fiyatlarına yansıdığını söylüyor. En uzak mesafelerden olan İstanbul’dan Van’a gitmek isteyenler 250-300 lirayı gözden çıkarmak zorunda kalırken İstanbul’dan İzmir’e bilet 150 lira, İstanbul Ankara arası ise 120 lira civarında satılıyor. Otogarda yoğunluk ile ilgili bilgi veren otobüs firması yetkilisi Umut Bayık, ‘’Bayramın yaklaşmasıyla yoğunluk da başlıyor, ilerleyen günlerde de yoğunluğun artmasını bekliyoruz. Pandemi döneminde tedbirler alarak çalışıyoruz. Yolcularımızın HES kodlarını kontrol ediyoruz. Yüzde 50 kapasiteyle otobüslere yolcu alınıyor. 1 Temmuz itibariyle kısıtlamalar kalkarsa fiyatlarda da düşüş olabilir. İstanbul - Edirne 100 lira, İstanbul’dan Van 250-300 arası, İstanbul - İzmir ise bilet fiyatları 150 lira civarında satılıyor. Tedbirlerin esnetilmesinin bilet fiyatlarını düşüreceğini düşünüyoruz’’ dedi.
İlbey Baykan isimli yolcu ise sık sık seyahat ettiğini belirterek, ‘’Bugün Adana’dan İstanbul’a geldim. 150 liraya bilet aldım ama geçen sene ettiğim seyahatlere göre fiyat pahalı geldi. İstanbul’dan da Çatalca’ya gideceğiz. Otobüslerde pandemi tedbirleri alınıyordu. Vatandaşlar da genel olarak tedbirlere uyuyordu’’ diye konuştu.

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