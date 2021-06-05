Oto pazarı yeni normalleşme ile birlikte aylar sonra kapılarını açtı

-oto pazarından detaylar

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-arabalardan detaylar



( BURSA -ÖZEL-DRONE)- Bursa’nın ikinci el oto pazarı cumartesi günleri açık BURSA



- Korona virüs salgının başından bu yana çok az açık kalan Bursa ikinci el oto pazarı yeni normalleşme ile birlikte aylar sonra tekrar açıldı.Korona virüs salgını ile birlikte alınan tedbirler kapsamında kapatılan Bursa oto pazarı aylar sonra tekrar açıldı. Normalde pazar günleri kurulan, yeni normalleşme ile birlikte pazar günü kısıtlamadan dolayı cumartesi açılması kararlaştıran oto pazarında yoğunluk yaşanmadı. En son 4 ay önce kapatılan toplamda ise pandemiden bu yana sadece 2 ay açık kalan oto pazarında ikinci el araç fiyatları yüksek.Oto pazarına araç satmaya gelen Erhan Narin, “Yaklaşık 4 ay gibi bir süre oto pazarları kapalı kaldı. Pandemiden araç fiyatları durağan gitti ama sonra yükselişe geçti. Pazar günleri açılan oto pazarı cumartesi açıldı o yüzden de ilgi az. Bundan sonra insanların alışırsa cumartesi gününe daha kalabalık olur diye düşünüyoruz. Yasaklar kalktıkça da araç fiyatları daha da yükseleceğini düşünüyorum” dedi.

Araç satışı yapan Fevzi Çağ ise, “Uzun yıllardan beri araba işindeyim. Ufak tefek araçlar alıyoruz, satıyoruz. Belirli bir süre önce piyasa aşırı yükseldi. Alım, satımlar da durgundu. Geçenlerde 1-2 ay işler açıldı derken, tekrar kapanma ile birlikte durgunluk devam etti. Şu an oto pazarının da açılış günü cumartesiye alındı. İlk günlerde böyle durgunluklar normaldir. Bir iki hafta böyle gider sonra buralar dolup taşar” diye konuştu.



