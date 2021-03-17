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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Osmanlı motiflerini ilmek ilmek işliyor

Osmanlı motiflerini ilmek ilmek işliyor

Osmanlı motiflerden detayları

Genç Kız Kadın Girişimci Genç Kızlar El Emeği Göz Nuru Aile Ekonomisi 

-Yorgan ve seccade işlemelerinden detaylar
-Zennure Tuğrul ile röportaj
-Çalışma alanından detaylar

( KAHRAMANMARAŞ )- 20 yıldır el emeği göz nuru ürünlerini ilmek ilmek işleyen Zennure Tuğrul, ev hanımlarına da iş imkanı sağlıyor KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta 20 yıldır el emeği göz nuru ürünlerini ilmek ilmek işleyen kadın girişimci, ev hanımlarına da iş imkanı sağlıyor. Dulkadiroğlu İlçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki kendine ait işyerinde Osmanlı motifleri, Maraş işi sim sırma, yorganlar, seccadeler ve genç kızların çeyizleri arasında yer alan el işi ürünler yapan 50 yaşındaki 3 çocuk annesi Zennure Tuğrul, birçok ev hanımına da iş imkanı sunuyor. İşini severek yaptığını söyleyen Tuğrul, “Osmanlı motiflerinde hayallerimiz var. İşlemeler yaparken gönülleri de dokuyoruz. Burada hem kendi işimi yapıyorum hem de iş yapmak isteyen kadınlara yardımcı oluyorum. Şu ana kadar 20 kadın arkadaşa da iş imkânı sunduk. İstenilen ve siparişlere göre işlemeler yapıyoruz. Kendi emeğimizin karşılığını alıyoruz. En önemlisi, işini sevmek ve severek yapmak. Bu işte çalışıp aile ekonomisine katkı sağlayıp çocuklarını okutan ev hanımlarımız var. Burada bulunmak bile insana farklı bir huzur veriyor” dedi.

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