- Osmanlı kültürünü 25 Ülkeye ihraç ediyor

-firma sahibi mehmet kılıç röp.

-satış sorumlusu Ali Kılıç röp.

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( AMASYA ) AMASYA



- Amasya’nın Suluova ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya firması Osmanlı ve Türk kültürü olan el emeği göz nuru sedirleri 25 ülkeye ihraç ediyor. İlçe sanayi sitesinde faaliyet gösteren mobilya firması iç pazarın yanı sıra körfez ülkeleri, Avrupa ve ABD’ye Osmanlı ve Selçuklu motifleri ile ürettikleri el emeği ürünü olan sedirleri dünyaya satıyor. Firma sahibi Mehmet Kılıç, "Özellikle Korona virüs döneminde devletimize milletimize daha verimli olmak için istihdam artırdık, çalışmalarımıza hız verdik" ifadesini kullandı. Modern ve klasik masa, saldaye koltuk takımları her yıl yeni modelleriyle mağazalarda yerini bulsa da, kullanıcılar evlerinde iş yerlerinde kafe ve restoranlarda farklı bir tasarım hazırlamak için sediri tercih ediyor. Firma sahibi Mehmet Kılıç, ürettikleri sedirlere yurt içi ve özellikle yurt dışında daha çok rağbet olduğunu insanların ilgi gösterdiğini belirterek, “ Sedir imalatını ve Osmanlı kültürünü gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Pandemi döneminde ise devletimize istihdamı arttırarak devletimize katkı sağlama amacıyla konuya daha fazla eğilim vermeye çalıştık"dedi.

Hollanda üzerinden tüm Avrupa’ya dağıtım yaptıklarını sözlerine ekleyen Kılıç, "Hollanda da dağıtım depomuz var, ürettiğimiz ürünleri önce Hollanda’ya oradan da tüm Avrupa’ya dağıtıyoruz. Orada ki Türk vatandaşlarımızın bu konuya daha çok eğilimi var, ama faslılar ve Araplar daha çok alım yapıyorlar. Özellikle Avrupalılar bizim bu sedir kültürümüzü çok seviyorlar ve bizim ürünlerimizi lokanta restoran ve lobilerde değerlendiriyorlar buda bizim için gurur kaynağıdır” şeklinde konuştu.

Kültürümüzü günümüz teknoloji ile harmanlıyoruz diyen firmanın satış sorumlusu Ali Kılıç,” Ortaya çıkardığımız bu ürünleri usta eller sayesinde gerek ahşap kısımları, gerek döneme kısımları, gerekse boyahane kısımlarından oluşan el emeği olan bu ürünler kişiye özelde hazırlanabiliyor. Ürünlerimiz Osmanlı ve Selçuklu motifleri ile süslenerek Amasya Suluova ilçesinden binlerce kilometredeki insanlara hizmet veriyor” dedi.

(ŞU-MAY-



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