Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
OSMANİYE - Ispanak hasadı başladı

OSMANİYE - Ispanak hasadı başladı

- Hasadı yapılan ıspanaklar - Ispanakların yıkanması - Ispanak üreticisi Hasan Söyler ile röportaj - İşçilerin Savrun Çayında ıspanak yıkaması ve ıspanakalrı kasalaması Osmaniye 'de ıspanak hasadı - Ispanak üreticisi Hasan Söyler: - "Bu yıl ıspanak tarlada kilogramı 2 - 3 liradan alıcı buluyor. Rekoltede ise dekara 1500 ile 2 bin kilogram arası verim bekliyoruz"OSMANİYE (AA) - Türkiye'de ıspanak üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde hem rekolte, hem fiyattaki artış üreticinin yüzünü güldürdü.Tarlalardan toplanan ıspanaklar destelenerek yıkanıp toprağından arındırılmak üzere Savrun Çayı üzerinde kurulan özel havuzlara getiriliyor.Burada işçilerce soğuk suda yıkanarak durulanan ıspanaklar kasalara konularak Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.Kadirli Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser, AA muhabirine, 4 ay devam eden hasat süresince toplama, yıkama, kasalama ve nakliye aşamalarında 2 bin kişiye iş imkanı sağlandığını söyledi.

İç Anadolu, Marmara ve Ege bölgelerinde de ıspanak üretimi yapıldığını belirten Özeser, "Eylül ayında ekimi yapılan ve aralık ayında hasadına başlanan ıspanak, bölgemizin önemli geçim kaynağı. Geçen yıla oranla bu yıl fiyatında yüzde yüz artış var. Her yıl 4 ay süreyle 20 bin dönüm alanda ekimi yapılan ıspanak, binlerce kişiye ekmek kapısı oluyor." diye konuştu.
Ispanak üreticisi Hasan Söyler de bu yıl hasadın iyi başladığını, rekolte ve ürün fiyatının istedikleri seviyede gerçekleştiğini dile getirerek, "Geçen yıl 'ıspanak zehirliyor' diye haberler çıktığı için kilogram fiyatı 1 liraya kadar düşmüştü. Bu yıl ıspanak tarlada kilogramı 2 - 3 liradan alıcı buluyor. Rekoltede ise dekara 1500 ile 2 bin kilogram arası verim bekliyoruz. İyi bir sezon geçmesini umuyoruz. Salgın nedeniyle pazar yerleri kapatılmazsa ürünümüz para eder. Hava şartları nedeniyle verim bu yıl zor geçti. İnşallah sezonumuz iyi giderse yüzümüz gülecek."ifadelerini kullandı.

Asad Salar Muhabir Allah 

loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı