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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
OSMANİYE - Erkenci böğürtlen hasadına başlandı

OSMANİYE - Erkenci böğürtlen hasadına başlandı

- Böğürtlen ağaçları - Ağaçlardaki böğürtlenler - Böğürtlen hasadı yapanlar - Toplanan böğürtlenler - Böğürtlenlerin paketlenmesi - Kaymakam Ahmet Arık'ın açıklamaları Osmaniye 'de erkenci böğürtlen hasadına başlandıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde erkenci böğürtlenlerin toplanmasına başlandı.Kümbet köyünde gerçekleştirilen ilk hasada katılan Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, ilçenin önemli tarımsal üretim merkezlerinden olduğunu söyledi.

Arık, hububata alternatif olarak yetiştirilen meyvelerin iç ve dış piyasaya sunulmasının ekonomik yönden önemini anlatarak, "Çukurova'da sadece pamuk, mısır, yerfıstığı, buğday yetişmiyor. Kadirli sadece turp memleketi değil. Böğürtlenin, çileğin, kaysının, şeftalinin ve armut gibi meyvelerin de yetiştiği verimli ve bereketli topraklardır." dedi.
Çiftçilerden İsmet Soytorun da 13 yıldır böğürtlen üretimi yaptığını dile getirdi.Bu yılki verim ve fiyattan memnun olduklarını bildiren Soytorun, ürünün kilogramının 20 liradan alıcı bulduğunu kaydetti.
Soytorun, böğürtlenin tahıla göre gelirinin daha yüksek olduğunu belirterek, "Erkenci böğürtlenin ilk hasadında dekara 2 ton civarında verim almayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Asad Tarım Bild Mısır Erimli 

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