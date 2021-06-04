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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Ormandaki en güzel mantarı bulmak bu çocukların işi

Ormandaki en güzel mantarı bulmak bu çocukların işi

ÇOCUKLARIN MANTAR TOPLAMASINDAN GÖRÜNTÜ

Ormana Haziran Ayı Mantar Toplama İtalya 

-BULDUKLARI MANTARI TOPLAYAN ÇOCUKLARDAN GÖRÜNTÜ
-ÇOCUKLARIN ORMANDA GEZMESİNDEN GÖRÜNTÜ
-ÇOCUKLARIN TOPLADIĞI MANTARDAN GÖRÜNTÜ
-MANTAR TOPLAYICISI YAĞMUR USLU RÖP.

( BURSA -ÖZEL)- Minik mantar avcılarının topladığı mantarlar Avrupa yolcusu BURSA

- Bursa'da babalarından öğrendikleri bilgilerle usta mantar avcısı olan çocukların topladığı mantarlar Avrupa'ya ihraç ediliyor.Mustafakemalpaşa ilçesinin Sünlük Köyü'nde Yağmur(10) ve Ada(6) Uslu kardeşler, babalarının yanında ormana mantar toplamaya gide gide usta bir mantar avcısı oldu. Uslu kardeşler, ormanda kendi başlarına gezerek Avrupa sofralarını süsleyen sarı kız ve ayı mantarı topluyor. Mantarın nerede çıktığını bilen çocuklar, mantarları elleriyle koymuş gibi buluyor. Çocukların topladığı ayı mantarının bir tanesi 2 kilo ağırlığa ulaşabiliyor. Ayı mantarının kilosu 20 liradan alıcı bulurken, sarı kız mantarı ise 40 liradan satılarak İtalya ve Fransa'ya gidiyor. Ayı mantarı İtalya pizzaların üzerinde kullanılırken, sarı kız ise çorbalarda kullanılıyor. Minik mantar avcıları ormanda bir günde 20 kilo mantar topluyor.Mantar toplamayı babasından öğrendiğini ifade eden Yağmur Uslu, "Bu mantarlar haziran ayında ormanlarda çıkmaya başlıyor. Bir ay boyunca toplanıyor. Ayı mantarı yılda ikinci kez eylül sonunda çıkıyor ve kasım ayına kadar toplanıyor. Bu işi severek yapıyoruz, çok keyifli" dedi.

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