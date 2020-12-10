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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Organik Örenli pırasası tezgahlardaki yerini aldı

Organik Örenli pırasası tezgahlardaki yerini aldı

SİMAV'IN ÖRENLİ KÖYÜ GÖRÜNTÜSÜ

Asad Salar 

-ÖRENLİ PIRASASI TARLALARINDA HASAT GÖRÜNTÜSÜ
-PIRASA ÜRETİCİSİ GÜLŞEN BÜLBÜL İLE RÖPORTAJ
-ÖRENLİ KÖYÜ MUHTARI METİN ÖZ İLE RÖPORTAJ
-PIRASA MÜŞTERİSİ FERHAN AKSOY İLE RÖPORTAJ
-PIRASA ÜRETİCİSİ RAHMİ AKYOL İLE RÖPORTAJ
-ÖRENLİ PIRASASI GÖRÜNTÜLERİ

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Örenli köyünde, 150 yıllık ata tohumlarıyla üretilen lezzetli pırasanın hasadı yapılarak pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Pırasa üreticisi Gülşen Bülbül, gömüden çıkarıp temiz sularla yıkadıkları pırasaları, pazara getirip satmaya başladıklarını ifade etti.
Örenli Köyü Muhtarı Metin Öz, “Köyümüzün en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi de pırasadır. Atalarımızın yaklaşık 150 yıla varan tohumu ile pırasa üretim geleneğimizi sürdürmekteyiz. Pazardaki bir bağ pırasanın fiyatı 5 liradır” dedi.
Halk pazarında pırasa alan Ferhan Aksoy, Simav’ın fasulyesi ve kestanesinden sonra gelen üçüncü meşhur ürününün Örenli pırasası olduğunu ifade etti.
Aksoy, “Örenli pırasasının aroması ve lezzeti çok farklı olduğu için tercih ediyoruz” diye konuştu.
Pırasa üreticisi Rahmi Akyol, "Simav’ın Örenli köyünde yetiştirdiğimiz pırasayı Simav pazarında satmaya başladım. Bu yıl 3-4 ton arasında pırasa üretimi yaptım. Özellikle Bursa ve Kütahya’dan çok talep aldığımız pırasamızı, yaklaşık 150 yıllık dedelerimizden kalma tohumlarla üretiyoruz” şeklinde konuştu.

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