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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
ORDU - Narenciye hasadı başladı

ORDU - Narenciye hasadı başladı

- Mandalina hasadının yapılması - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan'ın konuşması - Üretici Hakkı Çolak'ın konuşması Ordu 'da narenciye hasadı başladıORDU (AA) - Ordu 'da fındık üreticilerinin ek gelir elde etmek amacıyla yetiştirdiği narenciye ürünlerinin hasadına başlandı.Perşembe ilçesinde sabah saatlerinde hasada başlayan üreticiler, sepet ve kasalara doldurdukları mandalinaları halk pazarlarına götürerek satıyor.Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, narenciye hasadı yapan bazı üreticileri ziyaret etti.Soydan, burada gazetecilere, son yıllarda narenciye üretiminin özellikle Perşembe ilçesinde yaygınlaştığına dikkati çekti.İlçenin ikliminin narenciye üretimine oldukça elverişli olduğuna değinen Soydan, narenciyeden elde edilen gelirin bölge çiftçisine katkı sunduğunu söyledi.

Soydan, hasadı yapılan mandalinanın ince kabuklu ve bol sulu olduğunu ifade ederek oldukça lezzetli olan bu ürünün pazarda ciddi talep gördüğünü aktardı. Ordu genelinde yaklaşık 75 ton mandalina, 50 ton portakal ve 20 ton limon üretimi olduğunu belirten Soydan, bu ürünlerin sahile yakın bölgelerde yetiştiriciliğinin yapıldığını kaydetti.
Pazarda mandalinanın üretici tarafından 3 - 4 liradan satışa sunulduğunu dile getiren Soydan, "Üreticimiz özellikle bu seneki üretim ve kaliteden memnun." dedi.
Soydan, arazisi müsait olan üreticilere narenciye yetiştirmeleri çağrısında bulundu.Üretici Hakkı Çolak ise bir süre önce üretimine başladığı narenciyenin getirisinden oldukça memnun olduğunu belirterek, "Arazim müsaitti. Eşimle mandalina, portakal ve limon yetiştirmeye başladık. Şu günlerde de mandalina hasadı yapıyoruz. Elde ettiğimiz gelir oldukça iyi." diye konuştu.

Asad Salar 

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