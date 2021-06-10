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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ORDU - Güneş enerjisi santraliyle ülke ekonomisine katkı sağlanacak

ORDU - Güneş enerjisi santraliyle ülke ekonomisine katkı sağlanacak

- Güneş enerji santralinde çalışan işçiler - Panellerin kurulması - Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci'nin konuşması - Projede görev alan enerji sistemleri mühendisi Hakan Keleş'in konuşması Ordu 'da kurulan güneş enerjisi santraliyle ülke ekonomisine katkı sağlanacak - Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci: - "Buradan yıllık 1,5 milyon liralık gelir elde etmiş olacağız"ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordu 'nun Akkuş ilçesinde yenilenebilir enerjiden yararlanmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla güneş enerjisi santrali kurulumuna başlandı.İlçede daha önce 1750 rakımlı Taz Yaylası'na kurulan ve tam kapasiteyle çalışan rüzgar enerji santralinin ardından güneş enerjisi santrali için de çalışma başlatıldı.Akkuş Belediyesi tarafından Gökçebayır Mahallesi'nde 15 dönüm arazi üzerine kurulan güneş enerjisi santralinin montaj işlemlerinde sona gelindi.Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, AA muhabirine, göreve geldikleri günden beri yol ve su gibi altyapı çalışmaları dışında ilçede hem üretime hem istihdama katkı sunacak projeler üzerinde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İlçenin hem rüzgar hem de güneş enerjisi açısından oldukça verimli bir bölge olduğunu ifade eden Demirci, yapılan incelemelerin ardından 600 kilovat kapasiteli güneş enerjisi santrali kurmaya karar verdiklerini belirtti.
Demirci, santral için araziye 2 bin 400 panel kurulduğunu anlatarak, ilerleyen günlerde enerji üretimine başlanacağını kaydetti.
Santralde üretilecek enerjinin sadece belediyenin ihtiyacını karşılamayacağına işaret eden Demirci, "Kendi ihtiyacımızın fazlasını da satacağız. Buradan yıllık 1,5 milyon liralık gelir elde etmiş olacağız" dedi.
Demirci, doğaya zarar vermeyen, doğa dostu enerji üretimi konusunda çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini sözlerine ekledi.

Güneş Enerjisi Enerji Santrali Muhabir Güneş Enerjisi Santrali Erimli 

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