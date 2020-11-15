Ordu’da RES atağı

-Genel Sekreter Coşkun Alp

-Mustafa Uysal

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( ORDU -DRONE)- Ordu’da kurulumu süren rüzgâr enerji santrali Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinin bir yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak ORDU



- Ordu’da alternatif enerji kaynaklarının tespit edilerek bu kaynaklardan yüksek verimle faydalanılması amacıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in himayesinde Akkuş ilçesinde başlatılan Rüzgar Enerji Santrali (RES) çalışmaları devam ediyor.58, 59 ve 60. hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Başkan Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde de enerji yatırımlarına ağırlık veriyor. Mevcut enerji kaynaklarının yanı sıra alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ait potansiyelin değerlendirilmesi için Başkan Güler’in başlattığı çalışma sonucu Akkuş’un 1750 rakımlı Taz Yaylası’nda RES projesi başlatıldı. Güvenilir rüzgâr enerji potansiyelinin yüksek olduğu Taz Yaylası’nda kurulumu halen devam eden projeyle üretilen enerji Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinin 1 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak güce sahip olacak.“Devamı gelecek”Projeyle birlikte hem belediyelerin hem de ülke ekonomisine katkı sağlanacağını belirten Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, “Bu tür projelerin ilimizde çoğaltılması ve ülke ekonomisine de katkı sağlaması noktasında faydaları olacağına inandığımızdan bu işlere Büyükşehir Belediyesi olarak öncülük ediyoruz. Bu anlamda Akkuş Taz Yaylası’nda RES kurulumu yaparak enerji üretmeye başlayacağız. Belediyelerin elektrik ihtiyacını buradan karşılayacağız. Hem belediyelerimizin hem de ülkemizin ekonomisine katkı sunmuş olacağız” dedi.

“Belediyeler arasındaki en büyük yatırım”Ordu Büyükşehir Belediyesi enerji şirketi Ordu Enerji A.Ş (ÖREN) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uysal da ilk amaçlarının il geneli enerjiyi karşılamak olacağını söyledi.



Uysal, “Yakın bir zamanda da hem ilçe belediyelerimizin hem de bölgedeki sanayi tesislerimizin enerjisini karşılayacak büyüklükte yatırım yapmaya hazırlanıyoruz. 12 megawatlık RES’imiz 36 megawata kadar çıkacak. Bu bizler için önemli bir başlangıç. Sayın Bakanımızın öncülüğünde Türkiye’de çok fazla söz ettireceğiz. Ordu Büyükşehir Belediyemizin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek yatırımı 4 adet türbin kurarak sağlamış olacağız. Bunu hanelere yaygınlaştırdığımız zaman Ünye, Fatsa ve Altınordu’daki elektrik ihtiyacını karşılayan yatırımı yapmış olacağız” diye konuştu.





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