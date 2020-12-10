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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Onikişubat Expo’ya hazırlanıyor

Onikişubat Expo’ya hazırlanıyor

Drone görüntüsü

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--Aktüel-
-Başkan konuşması
-Görüntülü konuşma detayları

( KAHRAMANMARAŞ -DRONE)- Başkan Mahçiçek, AIPH Genel Sekreteri ile görüntülü görüştü KAHRAMANMARAŞ

- Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023 hazırlıkları kapsamında AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği AIPH’in genel kurulunda, oy birliği ile Expo 2023 Kahramanmaraş onaylandı. 56 ülkenin katılacağı ve Onikişubat İlçe Belediyesi’nin ev sahipliğinde 21 Nisan-31 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek Expo 2023 için çalışmalar tüm hızla devam ediyor.Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO hazırlıkları hakkında bilgi verdi ve EXPO 2023 için heyecanlı olduklarını ifade etti.
Belirlenen takvime uygun olarak Expo alanında çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Mahçiçek, “AIPH komitesiyle sık sık görüştüklerini ve EXPO 2023 Onikişubat Kahramanmaraş projesinin hazırlıklarının planlandığı şekilde takvime uygun olarak devam ediyor” dedi.
AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe ise Kahramanmaraş’a gelmek için sabırsızlandığını ve hazırlıkların ilerlemesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.Karşılıklı iyi temenni ve dileklerin ardından görüşme sonlandı.
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