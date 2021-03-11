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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Öğrenciler okulun bodrumunda mantar yetiştiriyor

Öğrenciler okulun bodrumunda mantar yetiştiriyor

Tesisten görüntü

Öğretmenler Öğretmen İstiridye Öğrenciler Hayvancılık 

-Öğrencilerin mantar altyapı hazırlığı
-Yapılan çalışma
-Öğrenciler ve öğretmenler
-Öğretmen Mustafa Pekşahin ve öğrenci Dilan Balık röportaj

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okulun bodrum katında mantar yetiştirmeye başladı.
Tarım, hayvancılık ve gıda üzerinde araştırma, analiz ve üretimi ile ilgili çalışmalar yürüten Meslek Lisesi, Laboratuvar hizmetleri bölümünde kurulan tesiste kavak ağacı kütüğünde ve Kompostlarda İstiridye mantarı yetiştiriciliğinde ilk adım atıldı. Okul bodrumunu mantar yetiştiriciliğine elverişli hale getiren okul yönetimi ile öğrenciler, yapılan çalışma başarılı olduğu taktirde, üretimi büyütmeyi amaçlıyor. Tesisin kurulması ve yapılan araştırmalar neticesinde çalışmalara başlandığını belirten Laboratuvar Hizmetleri Bölümü Öğretmeni Mustafa Pekşahin şunları kaydetti: ‘’Lisemizde yeni açılan Laboratuvar Hizmetleri bölümünde hem öğrencilerimizin meslek sahibi olması hem de bölgemizde Tarım, hayvancılık ve gıda üreticiliği ile yetiştiriciliği yapan insanlarımızın bilinçlenmesi amacıyla böyle bir çalışma içerisine girerek ilk iş olarak kurduğumuz tesiste kavak ağacı kütüğünde ve Kompostlarda İstiridye mantarı yetiştiriciliğine başladık. Buradaki amacımız bölgemizin geçim kaynakları arasında yer alan tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerine katkı sunmak amacıyla böyle bir çalışma başlattık, inşallah kısa süre içerisinde bölümümüzde üretime dayalı masrafı az olan ürünlerin yetiştirilmesine başlayarak insanlarımıza faydalı olmak ve öğrencilerimizin de mezun olduktan sonra iş olanağı ile tanıştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz’’ diye konuştu.
Laboratuvar Hizmetleri Bölümünde üretim çalışmalarına katılan 11’inci sınıf öğrencisi Dilan Balık ise şunları kaydetti.
‘’okulumuzda üretime dayalı çalışmalara katılarak hem kendimizi geliştirmek hem de insanlarımıza faydalı olmak için ilk çalışmam olan İstiridye mantarı yetiştiriciliğini uygulamalı olarak burada yapıyoruz, bizler için çok fayda sağlayan bir bölümdeyiz. Okulumuz idarecileri ve öğretmenimizin destekleriyle bu güzel çalışmalara katılarak kendimizi geliştiriyoruz, okulumuzda aldığımız eğitim ve uygulamalı derslerle mezun olduktan sonra meslek sahibi olmak ve ülkemize fayda sağlayacak bireyler oluruz’’ dedi.
Okulda kurulan Laboratuvar Hizmetleri Bölümünde yaklaşık 170 öğrencinin eğitim aldığı belirtildi.
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