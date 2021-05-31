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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ödemişli üretici bahar patatesinden umduğunu bulamadı

Ödemişli üretici bahar patatesinden umduğunu bulamadı

-Patateslerden detaylar

Asad Düşünür 

--Genel detaylar
--Üretici Hasan Cengiz ile röportaj ve tarladan detay görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Ödemiş ilçesinde patates üretimi yapan vatandaşlar, bahar patatesinden beklediklerinin karşılığını alamadığını söyledi.

Üretim maliyetlerinin sürekli arttığını ifade eden üreticiler, patates fiyatlarının tarlada 1 lira olduğunu ifade etti.
Ödemiş’te 30 yıldır patates üretimi yapan Hasan Cengiz, Mayıs ayı başında başlayan bahar patatesi hasadının Haziran sonuna kadar süreceğini belirtti.
Üreticinin patatesten kar elde edebilmesi ve gelecek yıl yeniden patates ekebilmesi için tarlada en az 1,5 lira civarında satması gerektiğini belirten Cengiz, "Bugün bir dönüm (bin 400 metrekare) tarlaya beş bin lira kadar maliyet ödemesi yapıyoruz. 1 dönümden 5 ton civarında patates hasat ettiğimizi düşünürseniz kazandığımız para ancak maliyetini kurtarıyor" dedi.
(OŞ-HG-NT-Y)
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