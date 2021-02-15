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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ödemişli patates üreticisi fiyatlardan dolayı dertli

Ödemişli patates üreticisi fiyatlardan dolayı dertli

-Tarladan detaylar

Tarım Mısır Büyükbaş Hayvan Hayvancılık Hayvan 

--Genel detaylar
--Röportaj detayları

( İZMİR -ÖZEL)- Ödemiş'te üreticiler maliyetler artarken fiyatın yerinde saymasına dert yakıntı İZMİR

- İzmir'in Ödemiş ilçesinde patates üreticileri, maliyetlerin artması ve fiyatın yerinde sayması nedeniyle sıkıntıda olduklarını ifade etti.
Ödemiş ilçesindeki patates üreticileri, üretimde maliyetlerin artması nedeniyle sıkıntıda olduklarını belirtti.
Üreticisi Sinan Sağır, patatesin son zamanlarda büyük üreticiler eliyle tarım arazilerinde üretildiğini, fiyatların yerinde saydığını aktardı. "Küçük üretici artık patatesten ekmek yiyemez oldu" diyen Sağır, artan maliyetlere dikkat çekti. Patatesin 4 aylık bir üretim süreci olduğunu belirten Sağır, "Hava şartları izin verirse rekolte iyi oluyor. Rekolte iyi olmaz bir de fiyatlar istenilen düzeyde seyretmezse, üretici bu işten bir şey anlamıyor. Maliyetler, dövize endeksli olarak devamlı olarak artıyor. Patates üretimi 4 aylık bir süreci içine alıyor. Hava şartları elvermediğinde ekim yapamıyoruz. Kimi zaman da yağışlar elvermeyince söküm yapamıyoruz. Patates ucuza üretilen bir ürün değil. Kilo başına ortalama 1 lira kadar maliyeti var. Üreticinin kar edebilmesi için 1,5 lira gibi satış yapması gerekir. Bu pazara 2-3 lira olarak yansıyor. Her yıl yaşanan bu durum üreticinin bu işten bıkmasına neden oldu. Son yıllarda üreticinin yem bitkisi gibi alternatif ürünlere yöneldiğini görüyoruz. Böyle giderse üretici üretimden uzaklaşır" dedi.
Ödemiş Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Kaymakçı Mahallesi Muhtarı Şakir Balcılar da, küçük üreticinin zor durumda olduğunu anlatarak, "Üretici, artık garantili kazanç peşinde. Bölgemizde gelişen en önemli sektör hayvancılık. Böyle olunca patates, domates, patlıcan ve karpuz gibi ürünler terk ediliyor. Ödemiş çevresinde 300 bin civarında büyükbaş hayvan varlığı var. Bugün, Kiraz’dan başlayıp Tire ve Selçuk’a kadar olan tarlalarda genellikle başta mısır olmak üzere yem bitkileri üreticiliği yapılıyor. Üretici 3-5 dekarlık tarlasına hemen hemen satış garantisi olan mısır ve benzeri yem bitkisi ekiyor. Patates üretimi ve tüccarlığı da büyük toprak sahipleri tarafından yapılıyor. Küçük üretici patatesten uzaklaşıyor; çünkü masrafını karşılayamıyor” dedi.

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