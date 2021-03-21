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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Normalleşmeyle yöresel ürün ihracatı başladı

Normalleşmeyle yöresel ürün ihracatı başladı

Yöresel ürünlerden detaylar

Sosyal Medya Alışveriş Astronomi Alabalık İhracat 

-Genel Detaylar
-Röportaj

( GAZİANTEP ) -Normalleşmeyle yöresel ürün ihracatı başladı GAZİANTEP

- Normalleşmeyle beraber Gaziantep’te yöresel ürün ihracatı yapılmaya başlandı. Avrupa ve Asya ülkelerine kurutmalık ve antepfıstığının da arasında bulunduğu birçok yöresel ürün satışı yapılıyor. Gastronomi şehri olan Gaziantep’te yöresel ürünler normalleşme süreciyle Avrupa ve Asya ülkelerine ihraç edilmeye başlandı. Yöresel ürün satıcıları yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını dile getirirken, siparişlere yetişmekte zorlandıkları ifade ettiler. “İhracatı devamlı yaptığımız için bazen siparişlere yetişemiyoruz” Normalleşme süreciyle birlikte yöresel ürünlere taleplerin arttığını ifade eden yöresel ürün satıcısı Beşir Tanrıkulu, Avrupa ve Asya ülkelerine Gaziantep’e özgü yöresel ürünler ihraç ettiklerini söyleyerek, “Normalleşmeyle beraber baya bir yoğunluk arttı. Özellikle Asya ve Avrupa ülkelerinden çok fazla talep var. İhracatı devamlı yaptığımız için bazen siparişlere yetişemiyoruz. Normalleşme sayesinde kentte aşırı bir kalabalık var. İllaki satışlarda oluyor. Ancak bir yandan da korona virüs konusunda tedirgin oluyoruz. Vatandaşlarımız bilinçli oldukları için maske ve mesafeye dikkat ettikleri için gönül rahatlığıyla alışveriş yapıyorlar. Kuruyemişte talep çok bu nedenle de fiyatlar yükseliyor. Gaziantep fıstığında aşırı derecede bir yoğunluk var. Fıstık fiyatı düştüğünden dolayı daha çok talep alıyor. 2020 yılında fıstık çoktu ancak bu yıl fıstık çok az diyorlar. Bundan dolayı da fiyat yükselir ama şuanda fiyat geçen yıla göre yarı yarıya düştü. Fıstıkta da ihracat yapıyoruz. Zaten Türkiye’nin her yerine gönderiyorduk şimdi de Avrupa ülkelerine, Asya ülkelerinin her yerine ihracat yapmaya başladık. İhracat yapmamız da sosyal medyanın çok fazla faydası oldu. Ürünlerin tanıtımından tutun da satışına kadar sosyal medya bize çok yardımcı oldu. Avrupa ve Asya ülkelerine tanıtım konusunda dediğimiz gibi sosyal medyanın çok faydası oldu. Sosyal medyadan alışveriş yapmaya çok sıcak değiliz ama yine de oradan da satışlarımız oluyor. Genellikle görerek, tadarak almayı tavsiye ediyoruz” diye konuştu.
(AD-LO-Y)
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