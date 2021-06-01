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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Normalleşme sonrası esnaf iş yerini açıp müşteri beklemeye başladı

Normalleşme sonrası esnaf iş yerini açıp müşteri beklemeye başladı

Kalabalık vatandaşlardan görüntü

Gıda Sektörü Salar Alabalık Allah 

-Lokantacı esnafının hazırlık yapması
-Servise hazır olan masalardan görüntü
-Engin Özbaş konuşması
-Cigerden görüntü
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da korona virüs salgını nedeni ile uzun zamandır kapalı olan gıda sektöründeki birçok işletme, bugün büyük bir mutlulukla tekrar salonlarına müşteri kabul etmeye başladı.
Diyarbakır'da, uzun süredir müşteri kabul etmeyip paket servisi olarak hizmet veren esnaf, yeni normalleşme süreci ile birlikte iş yerlerini müşterilerine açmaya başladı.
Uzun bir sürenin ardından büyük bir heyecanla işlerinin başına dönenen işletmeciler ve çalışanlar salonlarında müşterilerini ağırlayıp masaya servis yapabilecek olmalarının sevinciyle güne başladı.
Gelecek günlerin daha parlak olması temennisinde bulunan esnaf Engin Özbaş, ''Uzunca bir süredir paket ve gel al git servisi yapıyorduk, böyle bir şekilde ayakta durmaya çalışıyorduk. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardından bu sabah bütün hazırlıklarımızı tamamladık, müşterilerimizin gelmesini bekliyoruz. İnşallah işlerimiz böyle devam eder, eskiden olduğu gibi yine aynı ortamı yakalamayı temenni ediyorum. İnşallah önümüzdeki günler daha güzel olacak'' dedi.
(SI-YRT
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