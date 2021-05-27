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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
NİĞDE - 'Patates ambarı' Niğde'de çiftçiler kuru fasulyeye yöneldi

NİĞDE - 'Patates ambarı' Niğde'de çiftçiler kuru fasulyeye yöneldi

NİĞDE - "Patates ambarı" Niğde 'de çiftçiler kuru fasulyeye yöneldi - Tarlada fasulye ekimi yapılması - Tarlada ilaçlama yapılması - Fasulyelerden görüntüler - Fasulyelerin traktöre yüklenmesi - Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar'ın konuşmasıNİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde 'de, bu yıl ekim alanları yaklaşık yüzde 20 artan kuru fasulyede 60 bin ton rekolte bekleniyor.Türkiye patates üretiminde ilk sırada yer alan Niğde 'de son yıllarda çiftçiler, patates yerine kuru fasulyeye yönelmeye başladı.
TÜİK verilerine göre, kuru fasulye üretiminde 2020 yılında yaklaşık 47 bin ton üretimle ülke ihtiyacının yüzde 18,9'unu karşılayan ve Konya'dan sonra ikinci sırada yer alan Niğde 'de, bul yıl ekim alanları 150 bin dekara ulaştı. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, AA muhabirine, mayıs itibarıyla fasulye ekiminin başladığını söyledi.

Çiftçilerin patatesten fasulye üretimine yönelmeye başladığını belirten Kenar, şunları kaydetti:"Fasulye, ekonomik anlamda, patatese göre daha güzel bir ürün. Fasulyede, her yıl yaklaşık yüzde 15 - 20 ekim alanı arttı. Bu yıl yine arazi kontrollerine baktığımızda ekim alanının yaklaşık yüzde 20 arttığını görüyoruz. Bu yıl 150 bin dekar alanda, fasulye ekimi olacağını düşünüyoruz. Yaklaşık 60 bin ton civarında rekolte bekliyoruz." - Patates üretim alanları azalıyorKenar, bu yıl üretimin ve verimin yüksek olmasını beklediklerini dile getirerek, çiftçinin fasulye ekiminden daha mutlu olduğunu ifade etti.
Çiftçilerin fasulye üretimine yönelmesiyle patates ekim alanlarının azaldığına da dikkati çeken Kenar, geçen yıl yaklaşık 230 bin dekar alanda üretilen patatesin bu sene 200 bin dekar civarına gerilediğini vurguladı.Kenar, öte yandan kuraklığın çiftçileri olumsuz yönde etkilediğine değinerek, özellikle fasulyede aşırı ya da zamansız bilinçsiz sulamaların hastalıklara neden olabileceğini, bu konuda üreticinin bilinçli sulama ve ilaçlamaya dikkat etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Hastalık Kuru Fasulye Muhabir Trol 

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