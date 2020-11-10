Niğde OSB, güneş enerjisinden 3 yılda 4,5 milyon dolar gelir sağladı

-Tesis yönetiminden görüntü

-Panellerden görüntü

-OSB başkanı ile röportaj



( NİĞDE ) NİĞDE



- Güneş Enerjisi Sistemi (GES) Projesiyle birlikte 100 dönüm arazi üzerine kurulan panellerle kendi elektriğini üretmeye başlayan Niğde Organize Sanayi Bölgesi, 4.5 milyon dolar gelir elde etti. OSB yönetimi GES’in faaliyette kaldığı süre içerisinde, kendi yatırım maliyetini karşıladığı gibi bölgeye 22 milyon dolarlık gelir sağlaması öngörülüyor. OSB’ye 25 yıllık ekonomik ömründe toplam 22 milyon dolar kazandıracak olan GES projesi ile ilgili bilgi veren Niğde OSB Başkanı Mustafa Altunbaş Niğde’nin ışınlanma süresi bakımında avantajlı iller arasında ilk sırada yer aldığını söyledi.



"Niğde’nin ortalama ışınlanma süresi bin 700 saat. Bu rakam, güneş ışınlarından faydalanma açısından Niğde’nin bölgede en verimli iller arasında ilk sıralarda yerini almasını sağlıyor" diyen Altunbaş, sanayicinin yükünün azaltılmasının ve ortak gelir sağlanmasının yanı sıra GES’in Türkiye ekonomisine ve gaz salınımına önemli katkı sağladığının altını çizdi. Altınbaş; "Türkiye’de bulunan 384 OSB’nin 61 tanesinde güneş enerji sistemi var.Bizde 2017 yılında araştırmalarımızı yaparak lisanssız olarak 5 çarpı 1219 gücünde toplam 6 megavat gücünde 100 bin metrekare açık alanda 80 bin metrekaresi panel olmak üzere bu tesisimizi monte ettik. 10 yıl devlet alım garantisi var. Türkiye ekonomisi açısından hem gaz salınımı açısından hem de gelir açısından iyi bir yatırım. Yaklaşık 10.2 milyon kilovat saat yıllık üretimi var yıllık bazda dolar olarak da 3 yılda toplam 4. 2 milyon dolar gelir elde ettik. 8 milyon dolarlık bir yatırım. Sanayicinin cebinden bir kuruş çıkmadan tamamen kredi ile yapılmış bir tesistir. Fizibiliteye göre 6.5 yılda kendisini amorti edecek diğer kalan kalan 10 yıldaki alım garantisini düşünürsek oldukça karlı bir yatırım. OSB’ye 25 yıllık ekonomik ömründe kazandıracağı toplam tutar 22 milyon dolar.Bu ek gelirle OSB’nin kendi giderlerini karşılamayı hedeflemiştik. Bu bölgede yapılan 10’a yakın devlet veya özel ölçümlerde Niğde bölgesinin ışınlanma saati yıllık 1700 saat. Bu Karapınar bölgesine eşit bir değer ancak bizim burada tozuşma Karapınar bölgesine göre daha az olduğu için yüzde 5 ile yüzde 7 arasında randımanımız daha yüksek çıkıyor. Dolayısıyla üretim kilovat saatine baktığımızda bu bölgenin ışınlanma avantajını üretimde görmüş oluyoruz. OSB’lere tavsiyem rüzgar veya güneş yada hidrolikleri varsa bölgesinden geçen tavsiye ederiz. İki açıdan bakıyoruz bir enerji ithalatçısı olduğumuzu düşünürsek bu açıdan bakıyoruz milli gelire katkı aynı zamanda OSB’lerin kendi gelirlerine katkı aynı zamanda da doğaya karbonmonoksit gazı salınımı olmadığı için şiddetle tavsiye ediyoruz’’ dedi.

(YE-AG-



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