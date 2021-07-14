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Niğde’de yazlık patates hasadı başladı
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Niğde’de yazlık patates hasadı başladı

Niğde’de yazlık patates hasadı başladı

Hasattan görüntüler

Asad Tarım Allah 

-Detaylar
-Başkan ile röportaj

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yazlık patates hasadına başlandı. Altunhisar Ziraat Odası Başkan Vekili ve Patates Üreticisi Tuncer Özçelik, bu yıl ekimin az olmasına rağmen verimin yüksek olduğunu söyledi.

Niğde'de yazlık patates hasadı hakkında bilgiler veren Ziraat Orası Başkan Vekili ve Patates Üreticisi Tuncer Özçelik, ekimin az olmasına rağmen verimin yüksek olduğunu kaydetti.
Özçelik; “Yazlık hasat başladı.
Ürünler çok güzel. Verimler süper. Şuanda satışlar devam ediyor. Fiyatlar 1 lira 300 ile 1 lira 400 arası ama pekte çiftçiyi memnun etmiyor. Maliyetler yüksek. Verim iyi olduğu için yüzleri güldürecek inşallah” dedi.
Yazlık patatesin ilçenin bir numaralı tarım ürünlerinden olduğunu ifade eden Özçelik; “Yazlık patates bugün 10 bin dekarda ekildi. Geçen yıla göre birazda düşüş var. Verimler iyi. 30 bin ton rekolte bekleniyor bu yıl. Her yer açıldı. Lokantalar, oteller açık olduğu için sürüm fazla olacak. Patateste ortada kalmayacak” diye konuştu.
(YE-TB-
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