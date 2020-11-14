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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Nesli tükenme tehlikesinde olan kelaynaklardan rekor üreme

Nesli tükenme tehlikesinde olan kelaynaklardan rekor üreme

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Rekor Kelaynak 

-KELAYNAKLARDAN DETAY
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-DETAYLAR

( ŞANLIURFA -ÖZEL-DRONE) ŞANLIURFA

- Nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve Şanlıurfa’nın Birecik’te yaşayan kelaynaklar bu yıl 68 üremeyle rekor kırdı.Dünyada nesli tükenme riski taşıdığı için göçlerine izin verilmeyen kelaynak kuşları, Fırat nehri kenarında yaşıyor. Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kurulan Üretme İstasyonu’nda özel menü ile beslenen Kelaynak kuşları, 2020 yılı itibariyle 68 yavru üretmesiyle toplam 285 adet sayısına ulaşarak rekor kırdı. Bölge turizmine de önemli bir katkısı olan kuşları, Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar ziyaret ediyor.Doğa Kuş fotoğrafçısı Mustafa Çolcuoğlu, “çocukluğumdan beri kelaynakların içindeyim. Yıllardır kelaynakların peşlerinde geziyorum. Kelaynaklar güzel bir sayıya erişti. Bu yıl yaklaşık 68 tane yavruları oldu. Sayıları 280’i geçti. Burayı gezmeye gelen turistler kelaynakları da mutlaka ziyaret ediyor.Doğa Derneği Gönüllüsü Sabahat Çolcuoğlu kelaynakları ve Birecik’i tanıtmaya çalıştıklarını belirterek, kelaynakların sayısal olarak iyi durumda olduğunu ve 280’i geçtiğini söyledi.

Çolcuoğlu, bu sene kelaynakların rekor kırarak 60’ın üzerinde yavruladığı ifade etti.

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