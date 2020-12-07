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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Narenciye fabrikalarında pandemi tedbirleri üst düzeyde

- Narenciye fabrikalarında pandemi tedbirleri üst düzeyde

Şeffaf koruma çerçevesi ile birbirinden ayrılan işçilerin çalışması

Fabrika Salar Yurt Dışı İhracatçılar Hükümet 

-Şeffaf koruma çerçevesi ve limon kasalayan işçilerden detaylar
-Portakal kasalayan işçiler
-Fabrika genel görüntü ve detay
-İş insanı Murat Topal ile röp.
-Paketleme bölümündeki işçiler
-Kasalardaki ürünler ve işçiler

( MERSİN )- Mersin'de ihracat pazarında öne çıkan narenciyede paketleme tesislerinde çalışmalar, kapasitenin yarısının altında işçiyle maske, mesafe ve hijyen kuralları öncelikli olarak sürdürülüyor MERSİN

- Vücut direncini arttırdığı bilinen narenciye ürünleri pandemi döneminde ihracat pazarında öne çıkarken, bu ürünleri hem iç, hem dış pazara hazırlayan firmalar tesislerinde korona virüs tedbirlerini en üst düzeyde tutuyor. Kapasitenin yarısının da altında işçiyle sürdürülen faaliyette maske, mesafe ve hijyen birinci öncelik. Yaklaşık 30 yıldır Mersin'in Erdemli ilçesinde faaliyet gösteren firmanın yönetim kurulu üyesi iş insanı Murat Topal, korona virüs sebebiyle yaşanan sıkıntıları en az hasarla atlatmanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

Topal, "Firmamız Mersin Erdemli bölgesinde 30 yıldır narenciye üzerine faaliyet göstermektedir. Yurt içi ve yurt dışında şubelerimiz bulunmaktadır. Rusya, Ukrayna, Balkan ülkeleri ve Azerbaycan başta olmak üzere bir çok ülkeye ihracatımız devam etmektedir. Dünyanın ve ülkemizin bulunduğu şartlardan dolayı gelinen bu noktada firmamız her türlü faaliyetine devam etmektedir. Covid-19 sebebiyle yaşanan sıkıntıları elimizden geldiğince en az hasarla atlatmaya çalışmaktayız. Hijyen, maske ve diğer bütün kurallara uyarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz" dedi.
"Narenciye ürünlerine talep artıyor" Pandemi ile birlikte narenciye ürünlerinde talep artışı yaşandığını ifade eden Topal, "Yurt içi ve yurt dışında pazarda talep artışından dolayı firmamız çalışmalarını daha yoğun bir şekilde devam ettirmektedir. Özellikle Balkan ülkeleri ve Rusya'ya ihracatımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Covid-19 sebebiyle limona olan talep, narenciye ürünlerine olan talep daha da artmaya devam etmektedir. Narenciye ürünlerinin Covid-19'a olan faydasından dolayı ihracat talebi yüzde 40, yüzde 50 oranında artış göstermektedir. Bu sebepten dolayı bizim faaliyetlerimiz de ona göre artmaktadır. Hem yurtiçi pazarda, hem de yurt dışı pazarda" diye konuştu.
"Maske, mesafe ve hijyen birinci önceliğimiz" Pandemi kurallarına harfiyen uyduklarını da aktaran Topal, "Bakanlığımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda firmamız bütün hijyen kurallarına uyup faaliyetine devam etmektedir. Maske, mesafe ve hijyeni birinci önceliğimiz olarak tutuyoruz. Çalışanlarımıza o yönde talimatlar vererek çalışmalarımıza faaliyetimize olabildiğince devam ediyoruz. Şuanda 100 civarı çalışanımız var. Kapasitemizi de düşürmüş bulunmaktayız" şeklinde konuştu.
Pandemiye rağmen ihracat gerçekleştiren firmalar olarak bir de taleplerinin olduğunu dile getiren Topal, "Geldiğimiz bu noktada, bizim naçizane talebimiz, isteğimiz, yaklaşık 3 yıldır verilmeyen ihracat teşvikinin tekrardan verilmesi. Bir nebze de olsa biz ihracatçılara can suyu olması açısından bizim için çok önem arz etmektedir. Devletimizden, hükümetimizden bu yönde bir talebimiz vardır" dedi.
(HSY-
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