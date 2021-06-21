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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
'Napolyon' kirazı üreticisinin yüzünü güldürdü

'Napolyon' kirazı üreticisinin yüzünü güldürdü

Kiraz bahçesi detay

Asad Kiraz Üretimi Lyon Erimli 

-Kiraz toplama detay
-Kirazları boyutlarına göre ayırma detay
-Kiraz toplayan yapılan röportaj
-Kiraz hali detay

( BİLECİK -ÖZEL)-Gölpazarı kirazında kalite üreticinin yüzünü güldürdü- İlçenin geçim kaynağı olan 'Napolyon' cinsi kiraz, yurt içinin yanı sıra 5 ülkeye ihraç ediliyor BİLECİK

- Verimli topraklarıyla dikkati çeken Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 'Napolyon' cinsi kirazın hasadına başlanırken, bu yıl ki kalite üreticinin yüzünü güldürdü. İlçenin geçim kaynağı olan kiraz, yurt içinin yanı sıra 5 ülkeye ihraç ediliyor. Göç yolları üzerinde bulunan ve birçok uygarlığa ev sahipliği yapan 550 metre rakımlı 9 bin 500 nüfuslu ilçede üreticiler bugünlerde yurtdışına ihracatını yaptıkları 'Napolyon' cinsi kirazları toplama telaşı yaşıyor. Daha çok aile bireylerinin birlikte gittikleri bahçelerde dalından titizlikle alınan kirazlar, yurt içi ve dışında damakları tatlandırırken, ilçede kiraz üretiminin 40 yıllık geçmişe sahip. Bu yıl 500-600 ton hasat bekleyen kiraz üretici, yurt içinin yanı sıra 5 ülkeye ihraç ediliyor. Öte yandan ilk hasadı yapılan 'Napolyon' cinsi kirazın toptan kilosu iriliğine ufaklığına göre 4-5 ve 6 liradan alıcı buluyor.
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