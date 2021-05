Nanede hasat zamanı

-traktörün hasad yapması

-işçilerin çalışması

-çiftçiden röportaj

-genel detaylar



( GAZİANTEP ) -- Türkiye ihtiyacının yüzde 80’ini karşılayan Nizip nanesinin hasadı başladı GAZİANTEP



- Türkiye nane ihtiyacının yüzde 80’ini karşılayan Nizip nanesinin hasadı başladı.

Nane üretiminin son yıllarda yoğunlaştığını ve Türkiye’deki nane ihtiyacının yüzde 80’inin karşılandığı Gaziantep’in Nizip ilçesinde hasat başladı.

Fıstık ile özdeşleşen Gaziantep’te nane üretimi ile de dikkat çekiliyor. Çiftçiler bu sene rekolteden memnun olduklarını ifade etti.

Türkiye’nin her yerine nane gönderen çiftçiler, Avrupa ve Amerika’ya da ihracat yaptıklarının altını çizdi. Nisan ayıda ekimi yapılan ve mayıs sonunda hasadına başlanan nane yılda 4 kez ürün veriyor. “Hasadımız başladı” Nane üreticisi Ziya Dinler hasada başladıklarını belirterek, “Hasadımız başladı.

20 Nisan’da fide şeklinde ekim yapmıştık 2 ay doldu bugünde hasadımıza başladık. 5 yıldır bu işi yapıyoruz. Nane Nizip yöresinin coğrafi işaret alan ürünüdür. Nizip’ten Türkiye geneline paketçi firmalar aracılığı ile market raflarında yerini alıyor. Nane Güneydoğu bölgesine has havasından dolayı hem aroması hem de rengi olsun daha fazla tercih ediliyor. Ben bu sene 400 dönüm alanda ekim gerçekleştirdim. Dönüme 80-100 kilo arasında bir verim bekliyoruz” dedi.

“Türkiye’nin yüzde 80 ihtiyacını karşılıyoruz” Türkiye’nin nane ihtiyacının yüzde 80’ini karşıladıklarını ifade ederek, “Yılda 4 defa kırım yapıyoruz. Bu birinci kırımımız 3 kırımımız daha kaldı. Her bir hasadımız 20 gün sürüyor. Ürünümüz çok kalitelidir. Türkiye’nin yüzde 80 ihtiyacını karşılıyoruz. Hem yurt içine gönderiyoruz hem de yurt dışına ihracatımız var” diye konuştu.

(LO-SD-