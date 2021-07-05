Nakliye şirketleri ve tır sürücüleri Sarp Sınır Kapısında eylem yaptı



- Rusya ve Kazakistan’ın Türk nakliyecilerine karşı uygulaması tepkilere neden oldu. Sarp Sınır Kapısında bir araya gelen çok sayıda nakliye şirketi sahibi ve tır sürücüsü, basın açıklaması düzenleyerek Dozvola uygulamasını protesto etti. Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısında nakliye şirketi sahipleri ve tır sürücüleri bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi.

Türkiye’nin birçok noktasından gelen nakliyat firma sahipleri ve tır sürücüleri ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla dozvola uygulamasını kaldırılmasını istedi. Nakliye şirketi sahibi Burak Ay yaptığı açıklamada, “Ülkemizin dünya yollarındaki bayrak taşıyıcısı olan biz karakolu nakliyeciler, maalesef ihracat ülkesi olmamıza rağmen özellikle Kazakistan'ın sadece Türk nakliyecilere yaşattığı geçiş belgesi sorunu nedeniyle Orta Asya ülkelerine ihracatımızı taşıyamayacağı hale geldi. Dünyayı saran korana virüs nedeniyle virüsün başlangıç anından itibaren Türkmenistan tüm ülkelere kara sınır kapılarını kapatması nedeniyle Türkmenistan üzeri Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan'a yapılan tüm taşımalar mecburen Kazakistan üzerinden yapılmak zorunda kaldı. Dünya Ticaret Kanunu'na göre hiçbir ülke transit geçişlerde kısıtlama yapmazken, kanunların ötesinde Türk dünyasının üyelerinden olan Kazakistan'ın diğer Türk Dünyası üyesi olan biz Türk nakliyecilerine karşı bu uygulaması kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Basın açıklamasının ardından grup sessiz bir şekilde dağıldı.

