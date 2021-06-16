Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Müsilaj balıkçı esnafını etkiledi

Müsilaj balıkçı esnafını etkiledi

-Bandırma balıkhalinden balık görüntüleri

Balık Tezgahları Balıkçı Esnafı Adala Balık Avı Ziyaretçiler 

--Balıkçı esnafından özel röportalar
-- vatandaşlardan özel röportaj
-- balık görüntüleri

( BALIKESİR - ÖZEL)- Balıkları gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz BALIKESİR

- Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali’nde müsilaj yüzünden balık satışları düştü. Marmara Denizi'nde müsilaj, balık tüketimi konusunda endişelere neden oldu. Beyaz, köpüksü madde olan müsilajın balıkları zehirlediği iddiaları, Bandırma balık halinde satışları olumsuz etkiledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali’nde balık tezgahlarının ziyaretçileri azaldı. Tezgahlarda istavrit 25 çipura ve levreğin tanesi 25, hamsinin ise 20 liradan satılıyor. Uzun yıllardır balık satışı yaparak geçimini sağlayan esnaflardan Barış Yıldız, vatandaşlarda yanlış bir algı oluştuğunu belirtip Yıldız “Müsilaj denizdeki mikro organizmaların oluşturduğu sadece bir salgıdır. Denizlerimizdeki balıklara hiçbir zarar yoktur. Gönül rahatlığıyla balık tüketebilirsiniz. Bizlerde balıkhanemizde sürekli balık tüketiyoruz, herhangi bir zehirlenme yaşanmadı. Bilim adalarının yaptığı araştırmalar sonucu hiçbir canlıya zararı yoktur. Bu durumdan hiçbir vaka yaşanmamıştır. Balıkları tezgahlara koymadan önce bizler de sıkı kontrolden geçiriyoruz. Bizler de temizlediğimiz balıkların içlerinden hiçbir müsilaj kalıntısına rastlamadık. Gönül rahatlığıyla balığı tüketebilirsiniz. Vatandaşlarımızı tedirgin eden müsilaj yüzünden tezgahlarımıza çok çeşit balık koyamıyoruz. Müsilaj balık tüketimini haliyle etkiledi. Fiyatlar standart değişmedi. Havalar sıcak olduğu için biraz sıkıntı yaşanıyor" dedi.
Müsalaj, Balıkçı esnafını olumsuz etkiledi Deniz salyası nedeni ile tedirgin olan vatandaşlar deniz ve deniz ürünlerinden uzak durması sonucu Bandırmalı balıkçılara ağır darbe vurdu. Marmara denizinde avlanan balıkçı esnafı kahvelerde bekliyor. Marmara Denizi’nde ki deniz salyası haberleri etkisi ile balık avına çıkamayan balıkçılar, balıkçı kahvesinde endişeli halde bekliyor. Öte yandan “Marmara Denizi Eylem Planı” kapsamında başlatılan Türkiye’nin en büyük deniz temizleme seferberliği Günde ortalama 20 ton ve üzeri müsilaj temizleneceği açıklandı. (SB-BD-
İlgili Foto Galeriler
Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?
'Ekmeğimizi buzun altından çıkartıyoruz''Ekmeğimizi buzun altından çıkartıyoruz'
Oltaya 130 kiloluk orkinos takıldıOltaya 130 kiloluk orkinos takıldı
Böyle Balık Avı Görülmedi!Böyle Balık Avı Görülmedi!
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement