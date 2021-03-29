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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar güven tazeledi

MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar güven tazeledi

Salondan detay

Saygı Duruşu Hatıra Fotoğrafı Yatırımcı Siyasi Parti İşadamları 

-Halil Posbıyık konuşması
-Mustafa Tutulmaz konuşması
-Plaket takdimi
-Divan heyeti yönetim listesi okuması

( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK

- Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kdz. Ereğli 21. Olağan Genel Kurulu yapılırken, tek liste ile gidilen genel kurulda mevcut başkan Çınar güven tazeledi. MÜSİAD Kdz. Ereğli 21. Olağan Genel Kurulu, Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongreye, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Başkanı Saffet Bozkurt, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bölgedeki sanayici ve işadamları, MÜSİAD üyeleri ve davetliler katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan genel kurulda saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. MÜSİAD’ın Ereğli’deki önemine vurgu yapan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık konuşmasında, “Ereğli için her konuda diyalogları ön planda tutmak suretiyle, yerli milli anlayışı ile, ekonomik ticari noktalarda gelişmesi için hep kardeşliği ön planda tutmuştur. Geçmiş dönemde ve bugün görev yapan yöneticilerine Ereğli halkı adına teşekkür ediyorum. Ereğli’ye daha büyük hizmetler yapmak heyecanıyla, elele vermek suretiyle bütün kalbimle inanıyorum” dedi.
Vali Tutulmaz’dan Turizm için yatırıma davet Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz genel kurulda bölgenin turizm noktalarına değinerek, potansiyel doğal güzelliklere vurgu yaparak şunları söyledi: “Doğal güzelliklerimiz bu bölgenin büyük şehirlere yakın olması dolayısıyla turizm getirisi olabileceğini düşünüyorum. Siz değerli yatırımcılarımızdan turizmin alt yapısına dönük olarak yatırımlarınızı bekliyoruz. Çünkü bu sadece devlet eliyle yürüyecek iş değildir, bir taraftan da siz değerli yatırımcılarımızdan turizmin değişik alanlarında yatırım yapmaya davet ediyoruz. Tarımla ilgilenmek istiyorum diyen arkadaşlarımız varsa yine Çaycuma bölgesinde Organize Tarım Bölgesi oluşturuldu. Burada Nisan ayından itibaren altyapı çalışmalarına başlanacak.” Konuşmaların ardından plaket takdimine geçildi. Genel Kurul hatıra fotoğrafı çekildikten sonra Divan heyetinin seçimi yapıldı. MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar tarafından faaliyet raporu okundu. 2021-2022 faaliyet raporu programı okunarak oy birliği ile kabul edildi. Tek liste ile gidilen genel kurulda Abdulkadir Çınar yeniden başkanlığa seçilirken, yönetim listesi şu isimlerden oluştu: Abdulkadir Çınar, Rafet Kılıç, Kemal Gülbay, Fevzi Turan, Mehmet Remzi Alim, Yavuz Sesli, Recep Vural, Zafer Sucu, Mahmut Doğan ve Özkan Malhatun. (İYA-
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