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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Muş’ta 100 bin buzağı doğumu bekleniyor

Muş’ta 100 bin buzağı doğumu bekleniyor

- Hayvan çiftliğindeki büyükbaş hayvanlardan detay

Yarış Süt Üretimi Büyükbaş Hayvanlar Büyükbaş Hayvan Hayvancılık 

-- buzağılardan detay
-- yeni doğan buzağılardan detay
-- buzağıların biberonla beslenmesinden detay
-- buzağıların birbirleriyle biberon emme yarışından detay
-- genel ve yakın detaylar
-- besici Mesut Akpolat Röp.
-- Muş, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Özyurt Röp.

( MUŞ )- Muş’ta biberonla beslenen buzağılar renkli görüntü oluşturdu MUŞ

- Muş’ta yaklaşık 160 bin büyükbaş anaç hayvanın doğum yapmasıyla dünyaya gelen buzağıların biberonla beslenmeleri renkli görüntüler oluşturdu. 350 bin civarında büyükbaş hayvan varlığının bulunduğu Muş’ta yaklaşık 160 bin civarındaki ineğin yüzde 35’i doğum yaptı. Yeni doğan buzağıların biberonla beslendiği anlar renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 100 bin buzağı doğumu bekleyen hayvan sahipleri, doğum oranlarından memnun. Merkeze bağlı Suluca köyünde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan besicilerden Mesut Akpolat, çiftliklerinde süt üreticiliği yaptıklarını belirterek, günde bin ile bin 200 litre arasında süt elde ettiklerini söyledi.

Hayvan doğumları ve kısırlaşmaya bağlı süt üretiminin değişkenlik gösterdiğini ifade eden Akpolat, “Buzağı doğum ortalamamız başladığımız yıl itibariyle seneden seneye onar adet artış gösteriyor. Bu sene 38 büyükbaş hayvanımız doğum yaptı, 20 hayvanımızın da doğumunu bekliyoruz. Toplam yılsonu itibariyle 58 buzağı elde etmeyi hedefliyoruz. Dişi buzağıları genellikle kendimiz besliyoruz, 12-18 ay arası damızlık olanları da çevre köylere, çevre belediyelere satıyoruz. Oralardan sabit müşterilerimiz oluyor” dedi.
Muş, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Özyurt ise Muş’ta 350 bin civarında büyükbaş hayvan, 1 milyon 300 bin civarında da küçükbaş havyan varlığı olduğunu ifade etti.
Muş’un küçükbaş hayvancılıkta Türkiye 7.’si, büyükbaş hayvancılıkta ise Türkiye 16.’sı olduğunu aktaran Özyurt, “Güzel bir yerde bulunuyoruz. Yılsonu itibariyle ilimizde 99 bin buzağı kayıt altına alındı. Türkiye ortalamasını hemen hemen tutturduk. 2019 yılına göre 5 bin 720 buzağı fazlasıyla ortalamayı tutturduk. Hayvancılıkta doğumlar sirkülasyondur, sürekli devam eder. Küçük işletmeler için şunu söyleyebiliriz; 12. ayın sonunda doğumlar başlar, nisan ayı başında da doğumlar son bulur. Böyle modern işletmelerde doğum sirkülasyonu devam eder. Doğumlar henüz yeni yeni başladı.
2021 yılının doğumlarının yüzde 35’i henüz gerçekleşmiştir. Ama 3. ayın sonu, 4. ayın ortasına kadar bu oran yüzde 70’e kadar çıkacaktır” diye konuştu.

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