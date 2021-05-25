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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Muhabbet kuşu yetiştirip yok satan tek okul

Muhabbet kuşu yetiştirip yok satan tek okul

Muhabbet kuşlarından genel, detay görüntüler. Yavru kuşlar ve yuvadaki yumurtalardan görüntü. Kuşların beslenmesi. Milli Eğitim Müdürünün bilgi alması. Kuşları yetiştiren öğretmenle röportaj. Atölyeden ve okul binasından drone görüntüsü.

( AMASYA - ÖZEL) AMASYA

Okul Binası Yurt Dışı Öğretmenler Muhabbet Kuşu Hayvancılık 


- Amasya’da bulunan Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye’de muhabbet kuşu yetiştiren tek okul olarak dikkat çekiyor. Tarım ve hayvancılık alanlarında eğitim veren okulda salgın nedeniyle öğretmenlerin 2,5 ayda besleyip büyüttüğü sevimli kuşlar fiyatı 2 kat artmasına rağmen adeta yok satarak satışa çıkarıldığı an alıcı buluyor. Salgın dönemi yasaklarından dolayı yurt dışından ülkeye kuş satışı olmayınca yetiştirdikleri kuşlar için yoğun taleple karşılaştıklarını belirten Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Alanı Atölye Şefi Ömer Faruk Karagül, “Elimizde kuş çıktığı an satışı oldu. Bu süreçte 80 yavru kuş satışımız gerçekleşti. Hala da yetiştirmeye devam ediyoruz” dedi.
Oluşturdukları kümeste 3 yıldır üretimini yapıp sattıkları kuşlarla okul bütçesine katkı sağladıklarını anlatan Ömer Faruk Karagül, “Kuş fiyatları salgının ilk başlarında 30 lirayken şimdi 60 lira civarına ulaştı” diye konuştu.
Öğrencilerine bu özel kuş türünün yetiştiriciliğiyle ilgili eğitimler vermeyi sürdürdüklerine değinen Karagül, “Üretimde genelde yabani muhabbet kuşları kullanıyoruz. Bunların yavruları aldıkları eğitimle kısa sürede evcilleştirilebiliyor” şeklinde konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun da okulu ziyaret ederek üretim çalışmaları konusunda bilgi aldı. Coşkun, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli alanlarda üretim yapan okul idarecilerini ve öğretmenlerini kutladı. (MÇ-SLH-Y)
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