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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
MUĞLA - Bodrum'a gelen 'Dream' isimli lüks yat yakıt ikmali için limana yanaştırıldı

MUĞLA - Bodrum'a gelen 'Dream' isimli lüks yat yakıt ikmali için limana yanaştırıldı

MUĞLA - Bodrum'a gelen "Dream" isimli lüks yat yakıt ikmali için limana yanaştırıldı - "Dream" isimli lüks yat (drone) - İskeledeki tankerler - Gümrük alanından çıkıp yürüyüş yapanlar - Yakıt ikmaliBodrum'a gelen "Dream" isimli lüks yat yakıt ikmali için limana yanaştırıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesine demirleyen "Dream" isimli motor yata, 215 bin litre yakıt ikmali yapılıyor.Datça'dan Bodrum'a gelen Malta bayraklı yat, iskeleye yanaştırıldı. 106 metre uzunluğundaki yata ikmal için 8 tankerle 215 bin litre akaryakıt getirildi.
Tek tek iskeleye yanaşan tankerler ikmale başladı.
Türkiye tersanelerinde 1997'de üretilip yolcu gemisi olarak kullanılan yat, daha sonra tamir ve modernize işleminden geçirilerek yeniden denize indirilmişti. Yat, geçen yıllarda da ikmal için ilçeye gelmişti.

Uzunlu Karya Yolcu Gemisi 

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