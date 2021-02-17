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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mısır tohumları toprakla buluştu

Mısır tohumları toprakla buluştu

Traktör ve tarla sürüm detay

Lyon Tarım Mısır Erimli 

-Toprak detayı
-Mısır tohum detayı
-Mısır tohumlarının traktörü yüklenmesi
-Toprak sürülme detay
-Tokuş ailesi tarlada inceleme detay
-Ersan Tokuş ile röportaj
-Cezmi Tokuş ile röportaj
-tarla sürüm genel detay

( ADANA ) -- Adana'da mısır üretimi yeniden yükselişe geçti ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde Çukurova’nın bereketli toprakları ilk mahsul mısır tohumları ile buluştu. Kozan’da İdem ve Ortaköy mahallelerinde atalarından kalan toprakları işleyen Ertok Tarım Sahibi Ersan Tokuş ve ailesi ata topraklarını ilk mahsul mısır tohumları ile buluşturdu. Korona virüs salgın sürecinde üretime devam eden ve kısıtlamada ata topraklarında üretim yapan Tokuş ailesi, toprağı mısır üretimi için hazırladıktan sonra tohumlar ile buluşturdu. Çiftçilerin artan mazot ve maliyetlerine dikkat çeken Ersan Tokuş, destekleme ile daha çok üretim yapılabileceğini söyledi.

Tokuş, "Baba ocağında mısır ekimi gerçekleştirmekteyiz. Yaklaşık 3 bin dönüm arazide mısır ekimi, 6 bin ton hasat yapmaktayız. Hava şartları güzel çiftçilerimiz rahat bir şekilde toprağı işlediler ve mısır tohumlarını toprakla buluşturdu. Bu yıl girdilerimiz maliyetlerimiz yüksek ama çiftçilerimiz gayretli. Destekleme olursa daha verimli olur. Bu bölgede bilinçli tarım ile daha fazla verim alıyoruz” dedi.
Çiftçi Cezmi Tokuş ise 2021 yılının ilk mısır ekimini yaptıklarını belirterek, “Mısır fiyatları biraz düşük ama maliyetlerimiz 2 katına çıktı. Destekleme ile daha güzel bir sezon olabilir. Bu yılda verimli bir sezon bekliyoruz. Ülkemiz ve halkımız adına mutlu ve gururluyuz” diye konuştu.
Mahsul ekimin ardından kurban kesen Tokuş ailesi bu yıl verimli bir sezon olması temennisinde bulundu. Adana'da 2017 yılında 1 milyon 36 bin 130 ton, 2018'de 842 bin 697 ton, 2019'da 722 bin 304 ton, 2020'de ise 850 bin ton mısır rekoltesi elde edildi. (BRL-
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