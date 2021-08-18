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‘Milli Muharip Uçak’ 15. Savunma Sanayii Fuarı’nda görücüye çıktı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
‘Milli Muharip Uçak’ 15. Savunma Sanayii Fuarı’nda görücüye çıktı

‘Milli Muharip Uçak’ 15. Savunma Sanayii Fuarı’nda görücüye çıktı

TUSAŞ projelerinden detaylar

Savunma Sanayi Yurt Dışı Ziyaretçiler Hava Kuvvetleri Siber Güvenlik 

-Genel
-Röportaj

( İSTANBUL )- TUSAŞ tarafından geliştirilen milli beka projeleri IDEF’te sergileniyor İSTANBUL

- Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak (MMU), ‘15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’te görücüye çıktı. Dünya kamuoyunun da önemle takip ettiği Milli Muharip Uçak’ın Mart 2023’te hangardan çıkarılması hedefleniyor. Türkiye’nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan TUSAŞ İstanbul’da gerçekleştirilen fuarda ANKA, AKSUNGUR, ATAK, ATAK 2, GÖKBEY, HÜRKUŞ, HÜRJET ve Türkiye’nin bekâ projesi 5’înci nesil ana muharip uçağı Milli Muharip Uçak’ı sergiliyor. TUSAŞ böylece gerçekleştirdiği özgün projelerle, Türkiye’nin havacılık ve uzay alanında bağımsız savunma sanayinin tesis edilmesi için sunduğu katkıyı ve geldiği önemli aşamayı da gözler önüne seriyor. Tüm hava platformlarının yanı sıra HÜRJET Simülatörü ile ziyaretçilerine gerçeğe yakın bir uçuş deneyimi yaşatan TUSAŞ, Türkiye’nin milli uzay programında önemli yer tutan ve yerli imkanlarla geliştirilen uydu projelerini de IDEF’te sergiliyor. TUSAŞ’ın fuarda sergilediği projeleriyle ilgili bilgi veren TUSAŞ Milli Muharip Uçak Genel Müdür Yardımcısı Uğur Zengin, ‘’TUSAŞ olarak fuarda hemen hemen bütün ürünlerimizi sergiliyoruz. Başta Milli Muharip Uçak, Hürjet, Gökbey Helikopteri, yurt dışına ihracatını gerçekleştirdiğimiz ANKA , ATAK 2 , Hürkuş, Aksungur İHA sergilediğimiz ürünler arasında. Geliştirdiğimiz Milli Muharip Uçak şuanda gereksinimlerini tamamlama fazında, hava kuvvetlerimizle birlikte gereksinimlerini netleştirmeye çalışıyoruz. Ön tasarım fazı ve detay tasarım fazı ile çalışmalarımızı tamamlayacağız. MMU’yu 2023’ün Mart ayında hangardan çıkarmayı hedefliyoruz. 2025 yılında ilk uçuşu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 2029 yılında ise hava kuvvetlerimizin envanterine uçağımızı sokmayı hedefliyoruz. MMU önemli mühimmatları taşıyabilecek, siber güvenlik gibi özellikler uçağımızın yazılımında olacak. Alt yüklenicilerimiz uçağımıza önemli katkılar yapıyor. Savunma sanayimizin ve hava kuvvetlerimizin gücüne güç katmak için bizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.
(MRT-ACÖ-E)
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