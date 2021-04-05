Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Kırıkkale'de 183 milyon maske üretildi'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Kırıkkale'de 183 milyon maske üretildi'

Maske üretim atölyesinden detaylar

Sosyal Medya Lyon Sağlık Çalışanları 

-Üretilen maskelerden detaylar
-Makinelerden detaylar
-Üretimden detaylar
-Çalışan personellerden detaylar
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE ) Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Kırıkkale'de 183 milyon maske üretildi" KIRIKKALE

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kırıkkale'de 183 milyon cerrahi maske üretildiğini belirtti.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kırıkkale Valiliği'nin girişimleriyle kurulan atölyede, cerrahi maske üretimi sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırıkkale Halk Eğitimi Merkezimiz ve Organize Sanayi Mesleki Teknik Anadolu Lisemizde Covid-19 salgın sürecinde sağlık çalışanlarımızın maske ihtiyacını karşılamak için başladığımız üretimde bugün itibariyle 183 milyon sayısına ulaştık" ifadesini kullandı. 20 Mayıs 2020 günü Kırıkkale Valiliği koordinesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Maske Atölyesi kurulumu için gerekli bütçe Teknoloji ve Sanayi Bakanlığınca karşılandı. Makineleri ise yerli ve milli olarak Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından üretildi. Maske üretiminde kullanılacak malzemeler de Devlet Malzeme Odası (DMO) tarafından sağlandı. Şuana kadar üretilen 183 milyon cerrahi maske, Sağlık Bakanlığına teslim edildi. Yahşihan Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki maske atölye üretim bölümünde yaklaşık 260 kişiye de İş-Kur aracılığıyla iş istihdamı sağlandı. (HA-KA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement