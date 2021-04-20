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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı, 15 bin muhtaç aileye destek verecek

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı, 15 bin muhtaç aileye destek verecek

Yardım kolilerinden görüntü

Market Gençlik Kolları Irak 

-MHP il başkanı Cihan Kayaalp konuşması
-detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Ramazan ayı boyunca 15 bin muhtaç aileye yardım kolisi desteği vereceklerini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Diyarbakır’da yardıma muhtaç aileleri geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda yalnız bırakmadı. MHP il başkanlığı ve gençlik kolları başkanlığı yaklaşık 15 bin yardım kolisiyle destek verirken, hazırlanan yardım kolileri muhtaç ailelerin evlerine kadar götürülüp teslim edildi. “Bu Ramazan ayı 15 bin aileye ulaşmayı düşünüyoruz” Dağıtım ile ilgili açıklamalarda bulunan MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, geçtiğimiz yıl, ondan önceki yıl da ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım kolisi ve ihtiyaçları olan mutfak malzemelerini ulaştırdıklarını belirterek, “Bugün o günlerden biridir. Geçtiğimiz yıl binlerce vatandaşımıza ulaştık, bu yıl da yine Ramazan ayında binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaşıp bugün olduğu gibi yardım paketlerinden ve market kartlarından yararlandırmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili kendi imkanlarımız ile teşkilattaki arkadaşlarımızın desteğiyle ve yine Diyarbakır’daki hayırsever iş adamlarımızın yardımıyla bir araya getirdiğimiz yardım kolileri gençlik teşkilatımız ve kadın kolları üzerinden ailelerimize kapılarına kadar ulaştırıp hayır dualarını almaya çalışıyoruz. Yardımlarımız Ramazan ayı boyunca devam edecektir. Geçtiğimiz yaklaşık 7 bin aileye ulaştık, bu yılda hedeflediğimiz 15 bin ama ne kadarına ulaşırız ne kadarına yetiştiririz onu tabi bilemeyiz ama hedeflediğimiz Ramazan ayı boyunca 15 bin ailemize ulaşmaktır” diye konuştu.

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