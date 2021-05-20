Mezitli’de örtü altı üzüm hasadı başladı

-Tarhan’ın işçilerle konuşması

-Tarhan’ın serayı gezmesi

-Tarhan’ın üzüm hasadı yapması

-Üzümlerden görüntü

-Tarhan’ın konuşması

-Eski Mezitli Mahalle Muhtarı Veysel Gılıçoğlu’nun konuşması

-Tarhan’ın işçilerle konuşması

-Üzün toplanması

-Üzümlerin kamyonete yüklenmesi



( MERSİN )- Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da hasada katılarak, asmalardan üzüm kesti MERSİN



– Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde yaklaşık 300 dönüm arazide yetiştirilen örtü altı üzümlerin hasadına başlandı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da hasada katılarak, asmalardan üzüm kesti.Mezitli Belediyesinin desteğiyle her yıl gerçekleştirilen festival, bu yıl pandemi nedeniyle yapılamadı ama örtü altı üzüm hasadı başladı.

Eski Mezitli ve Esenbağlar bölgesinde 300 dönüme yakın arazide üretilen erkenci Perlent, Yalova ve Kardinal cinsi üzümlerin iç piyasa ve ihracatta değerlendirilmesi planlanıyor.Eski Mezitli Mahallesi'nde korona virüs tedbirleri altında gerçekleştirilen üzüm hasadına Mezitli Belediye Başkanı Tarhan’ın yanı sıra üreticiler ve mahalle muhtarları da katıldı.

Yeni hasadın hayırlı olmasını ve bol kazançlar getirmesini dileyen Başkan Tarhan, üreticiler ve çalışanlarla sohbet ederek ürünlerin değerlendirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu.“Bu bölgede yılın ilk örtü altı üzüm hasadı yapılıyor”Mezitli bölgesi hızla yapılaşırken, yerel halkın da tarım yapmaya devam ettiğini ifade eden Başkan Tarhan, “Eski Mezitli ve Esenbağlar’da yaşayan vatandaşlar, atalarının uzun yıllardır yaptığı tarımsal üretimi, teknolojiyi ve bilgiyi de kullanarak sürdürmeye devam ediyorlar. Bu bölgede yılın ilk örtü altı üzüm hasadı yapılıyor. Son derece değerli ve kaliteli üzüm yetiştirmeyi başarıyorlar. Tarımın genel sorunlarının devam etmesiyle birlikte, üreticilerimiz tarımda ısrar ediyor. Üretici hak ettiği karşılığı aldığı takdirde bu tür üretimler gelişerek devam edecektir. Ben sadece Mezitli’de değil, tüm Türkiye’de tarımsal arazilerin çoğalmasını ve üreticinin verdiği emeğin karşılığını almasını istiyorum” dedi.

Korona virüs ile birlikte tarımsal üretime olan değerin daha iyi anlaşılır olduğunu belirten Tarhan, Mezitli ekonomisinde tarımsal üretimin büyük bir yer tuttuğunu da söyledi.



“Türkiye’nin en kaliteli ve en erken üzüm hasadı bu bölgede yapılıyor”Ellerinden geldiği oranda üretime devam edeceklerine vurgu yapan Eski Mezitli Mahallesi Muhtarı Veysel Gılıçoğlu da doğanın ve tarımsal alanların korunmasında verdiği destekten dolayı Başkan Tarhan’a teşekkür etti. Gılıçoğlu, “Yıllardır sürdüğümüz mücadeleye başkanımızın verdiği güçle devam ediyoruz, çünkü Türkiye’nin en kaliteli ve en erken üzüm hasadı bu bölgede yapılıyor. Kuyuluk’tan başlayarak Erdemli sınırına kadar örtü altında yüzlerce dönüm arazide üretim yapılıyor. Yıllardır gerçek değerinde satılması ve üreticinin kazanması için başkanımızın da desteğiyle büyük mücadeleler verdik. Tüketici verdiği paranın karşılığında kaliteli üzüme daha ucuza ulaşsın istedik. Üreticilerimiz de üzümlerini olgunlaştıktan sonra keser ve tüketiciye kaliteli ürün sunarsa son yıllarda olduğu gibi emeğinin karşılığını almaya devam eder” diye konuştu.



