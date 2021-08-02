- Mezgit ve barbun tezgaha gelince balığa rağbet arttı

-Balık türlerinden detay

-Balık satıcısı röportajı

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( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun’da balık tezgahlarında mezgit ve barbunun yerini almasıyla balığa olan rağbet arttı. Çöl sıcaklarının yanı sıra Kurban Bayramı’nın da etkisiyle Samsun’da balık satışları bir hayli azalmıştı. Sıcaklıklarının bir nebze azalması, Kurban Bayramı’nın da üzerinden belli bir süre geçmesinin yanı sıra tezgahların yeni balık türleri ile süslenmesi işleri olumlu etkiledi. Olta balıkçıları tarafından yakalan barbun ve mezgitler, Samsun’daki balıkçı tezgahlarındaki yerini aldı. Balıkçı tezgahlarında 2 aydır çipura, levrek, alabalık ve somon gibi kültür balıklarını gören Samsunlular, mezgit ve barbun gibi balıkları görünce balığa olan ilgileri de arttı. “Barbun ve mezgidi gören vatandaşın balığa olan ilgisi artıyor” Küçük türlerin tezgaha gelmesiyle balık satışlarının olumlu etkilendiğinin altını çizen balık satıcısı Onur Can Köse, “Kurban Bayramı’nın ardından balık satışları biraz durgundu. Şu anda tezgahtaki balık çeşitleri arttı. Bununla birlikte işler daha da fazla arttı. Levrek, çipura, somon ve alabalık gibi kültür balıkları satıyorduk. Tezgahımıza mezgit, istavrit, barbun ve kefal gibi küçük türler de gelmeye başladı.

Vatandaşlar mezgit ve barbunu gördükçe balığa daha çok ilgi göstermeye başladı.

İlerleyen zamanlarda işlerin daha güzel olacağını temenni ediyoruz” “Bu senede palamudun bol olacağını ümit ediyoruz” Geçen sezon yaşanan palamut patlamasının bu sene de yaşanmasını ümit ettiklerini dile getiren Köse, şunları söyledi: “Geçen sene palamut oldukça bol çıkmıştı. Biz hem balık tutuyoruz hem de satıyoruz. Kayıklarımızın bazıları denizde. Bazı kaptanlarımız denizde palamut olduğunu gördüler. Bu sene de palamudun bol olacağını ümit ediyoruz. Şu anda somon ve alabalığın kilosu 25 TL’den satıyor. Levrek ve çipura 50 TL’den satılıyor. Sazan kilo 15 TL, yayın balığının kilosu 30 TL, mezgit kilo 30 TL, barbun kilo 25 TL ve kefalin kilosu da 20 TL’den satılıyor. Bu dönemde tavuğun kilosunun 30 TL olduğu yerde bu balık fiyatları gayet uygun. Vatandaşlarımızı bol bol balık yemeye davet ediyoruz.” (ED-MAY-

