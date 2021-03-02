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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Mezgit 10 TL'lik fiyatıyla tezgahların fenomeni

- Mezgit 10 TL'lik fiyatıyla tezgahların fenomeni

Balık tezgahlarından detay

Fenomen Balık Tezgahları Alabalık 

-Mezgit yakın detay
-Bülent Çakmak Röp.
-Genel detaylar

( SAMSUN ) SAMSUN

- Karadeniz'de hamsi yavaş yavaş azalırken tezgahların gözdesi kilosu 10 TL'ye alıcı bulan mezgit oldu. Kısıtlamanın sona ermesi ile birlikte balık tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor. Hamsi fiyatlarının 15-20 TL arasında değiştiği tezgahların en çok tercih edilen balığı ise 10 TL'den alıcı bulan mezgit oldu. Karadeniz denince akıllara balığın geldiği belirten balıkçılar satışlardan ve ilgiden memnun olduklarını ifade etti.
Karadeniz'de hamsinin azaldığını ifade eden balıkçı Bülent Çakmak, "Mezgit şuan bol çıkıyor. Boyuna göre kilo fiyatları değişiyor 10-20 TL arasında fiyatları. Hamsi denizde azaldı artık yavaş yavaş kaçıyor. Bu ay sonunda hamsi biter. Şu an en çok satılacak balık mezgit ile barbun. Vatandaş en çok mezgit ile barbunu tercih ediyor. Balık şuan Karadeniz'de bol, fiyatları da uygun. Balık yiyen çok yaşar" dedi.
Tezgahlardaki diğer balıkların fiyatları ise şöyle: Somon 25 TL, alabalık 25 TL, istavrit 25 TL, mezgit 10 TL, barbun 15 TL, hamsi 15-20 TL, tirsi 20 TL, çupra 40 TL ve levrek 40 TL. (OU-SLH-
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