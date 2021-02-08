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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Meşhur Antep Karası üzümünün budaması başladı

Meşhur Antep Karası üzümünün budaması başladı

drone ile havadan çekim

Yurt Dışı Urus Çekim 

-budamadan detay
-çiftçi ile röportaj
-üzüm ağaçlarından detaylar

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yetişen meşhur Antep Karası ve Hatın Parmağı üzüm ağaçlarının budamasına başlandı. Çiftçiler bin bir zahmetle budadıkları ağaçların çalılıklarını da yakacak olarak kullanıyor. Antep karası üzümleri özellikle Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. 30 yıldır üzüm işi ile uğraşan Ali Kaya, “Üzüm ağaçlarının budamasına başladık. Üzümümüzü genelde yurt dışı olarak Rusya’ya yurt içi ise Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz. Bizim üzümüz 2 çeşittir biri Antep karası diğeri ise hatun parmağıdır. Hatun parmağı, sofralık olarak yiyiyoruz. Antep karası üzümü ise, üzüm kurusu, pekmez, bastık yaparak ihraç ediyoruz. Benim yaklaşık 30 bin üzüm ağacım var ve 60 ton üzüm alıyorum. Ben tamamını ihraç ediyorum” dedi.
(LO-SD-
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