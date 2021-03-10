MERSİN - Putin: 'Ortak projemiz Akkuyu NGS’de yeni bir dönem başlıyor'
MERSİN - Putin: "Ortak projemiz Akkuyu NGS’de yeni bir dönem başlıyor" - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Akkuyu NGS üçüncü ünitenin temel atma töreninde konuşmasıMERSİN (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temel atma törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin: “Ortak projemiz Akkuyu NGS’de yeni bir dönem başlıyor”Putin: "Akkuyu NGS projesinin gerçekleştirilmesi Türkiye’nin enerji güvenliğine ciddi katkılar sağlayacak, ekonomisini daha da güçlendirecek"
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