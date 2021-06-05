MERSİN - Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Mersin Millet Bahçesinin açılışına katıldı
- Mersin Millet Bahçesi'nin havadan görüntülenmesi (drone) - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açılış öncesi konuşması - Bakan Elvan'ın çocuklarla birlikte açılış kurdelesini kesmeleriMERSİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreninde, Mersin 'deki Millet Bahçesinin açılışı yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Millet Bahçesinin açılışına katıldı.
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